Lazio vence o Bayern com gol de Immobile e larga em vantagem nas oitavas da Champions League

A Águia voou em Roma. Nesta quarta-feira, pelo jogo de ida das oitavas de final da Uefa Champions League 2023/24, a Lazio recebeu o Bayern de Munique e largou em vantagem. Em partida disputada no Estádio Olímpico, na capital italiana, o time de Maurizio Sarri venceu por 1 a 0, com gol de pênalti de Ciro Immobile.

Dessa forma, com o resultado, a Lazio jogará pelo empate no jogo de volta, no dia 5 de março, na Allianz Arena, em Munique. O Bayern, entretanto, precisará vencer por dois ou mais gols de diferença para avançar às quartas de final. Em caso de vitória alemã por um gol de diferença, o jogo irá para a prorrogação.

Jogo morno

Os 45 minutos iniciais não foram de muita emoção, e as duas equipes foram para o intervalo empatando sem gols. O Bayern teve mais posse de bola, pressionou o time da Lazio em cima, mas não assustou muito. Os alemães, aliás, foram para o vestiário sem sequer finalizar na direção do gol. Os italianos, contudo, tentaram apostar em jogadas rápidas, especialmente aproveitando erros dos germânicos.

Sempre ele

A etapa final começou com pressão da Lazio, que perdeu grande chance. Isaksen saiu cara a cara com Neuer, mas o goleiro alemão evitou o gol. Aos poucos o Bayern igualou as ações, porém foram os donos da casa que abriram o marcador. Aos 21, Upamecano fez pênalti em Isaksen e foi expulso direto. Na cobrança, Immobile deslocou Neuer e balançou as redes.

Ação e reação

Atrás no placar, o Bayern de Munique se lançou ao ataque no fim, mas não conseguiu balançar as redes para empatar o duelo. Com o time no ataque, porém, a defesa alemã ficou desguarnecida e cedeu espaços para os contra-ataques da Lazio. Os italianos, entretanto, não conseguiram marcar novamente. Pedro até teve boa chance, mas parou em mais uma defesa de Neuer já nos acréscimos.

Sequência

Lazio e Bayern de Munique voltam a campo no próximo domingo, ambos por seus campeonatos nacionais. A Biancocelesti encara o Bologna em casa pela Lega Serie A, enquanto os Bávaros têm compromisso com o Bochum, fora de casa, pela Bundesliga.

