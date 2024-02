Flaco López comemora início positivo de temporada no Palmeiras

O atacante Flaco López, do Palmeiras, atravessa um começo muito positivo de ano, em 2024. O argentino de 23 anos já marcou quatro gols nos primeiros oito jogos da temporada, firmando-se como titular na equipe comandada por Abel Ferreira. Estes números, aliás, já representam a metade do que o jogador marcou em todo o ano passado. Momento que faz López comemorar, já visando o jogo contra o São Bernardo, nesta quinta:

“É muito bom poder ajudar. Com mais jogos, a gente pega mais confiança, então fico feliz de estar indo bem neste começo de ano. O coletivo está muito bem, todos que jogaram deram seu melhor e fizeram bem. Neste ano, temos grande competitividade em quase todas as posições e isso faz todo mundo melhorar. Contra o São Bernardo, que é um time difícil, bem armado e trabalhador, teremos que fazer o que o Abel pedir e lutar muito para buscar mais três pontos”.

Embora tenha números e rendimento de camisa 9 (atualmente pertencente a Endrick), Flaco López joga com o número 42. Isto ocorre pois foi com esta camisa que ele estreou como profissional, ainda no Lanús. Ele também comentou sobre a oportunidade de jogar ao lado do volante Aníbal Moreno, outro que vive belo começo de temporada pelo Verdão.

“O número 42 acabou sendo o meu primeiro, quando subi para o profissional e o que eu passei a usar. Fico muito confiante e gosto de jogar com ele, tenho muito carinho. Sobre o Aníbal, é um jogador muito bom. Já se vê a qualidade nos primeiros jogos, tem o sangue argentino, que tanto a torcida gosta, e fico muito feliz de tê-lo aqui no time”.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.