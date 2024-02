Bangu x Flamengo: onde assistir, escalações e arbitragem

O Flamengo viajou nesta quarta-feira (14/02) para Aracaju (Sergipe) e vai em busca da terceira vitória consecutiva no Campeonato Carioca. Afinal, os jogadores rubro-negros entram em campo nesta quinta-feira (15/02), diante do Bangu, às 21h30, na Arena Batistão, pela oitava rodada da Taça Guanabara.

O Flamengo está na segunda colocação do Campeonato Carioca, com dois pontos de desvantagem em relação ao Fluminense. O Bangu, por outro lado, está na décima posição, com apenas cinco pontos.

Onde assistir

A Band, Bandsports e GOAT transmitem o jogo entre Bangu e Flamengo.

LEIA MAIS: Flamengo tem melhor defesa da Série A em 2024

Como chega o Bangu

O Bangu não vive uma boa colocação no Campeonato Carioca, mas vem mostrando sinais de recuperação. Nas últimas rodadas da Taça Guanabara, os jogadores banguenses conquistaram um empate e uma vitória contra Volta Redonda e Audax, respectivamente. Assim, França deposita esperança no faro de gols de João Maranhão para conquistar um bom resultado em Sergipe. O atacante balançou as redes na última quarta-feira (07/02) e chega confiante em campo.

Como chega o Flamengo

O Flamengo venceu os últimos dois jogos do Campeonato Carioca e está há quatro partidas consecutivas sem sofrer gols. Portanto, os jogadores rubro-negros chegam confiantes e motivados para a partida desta quinta-feira (15/02). Tite pretende ir com força máxima, mas vai contar com um desfalque importante em campo. Afinal, De La Cruz está se recuperando de uma lesão no ombro esquerdo e sequer viajou para Sergipe. A tendência é que Luiz Araújo iniciE em campo como titular.

FLAMENGO X VOLTA REDONDA

Oitava rodada do Campeonato Carioca

Data: 15/02/2024, às 21h30 (de Brasília)

Local: Arena Batistão, Aracaju (SE)

FLAMENGO: Rossi; Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar, Gerson e Arrascaeta; Luiz Araújo, Cebolinha e Pedro. Técnico: Tite

BANGU: Gabriel Leite; Ricardo Cerqueira, Gabriel Saulo, Erick Daltro, Victor Oliveira e Luiz Soares; Walney, Renatinho e Adsson; Canela e João Maranhão. Técnico: França

Árbitro: Jodis Nascimento de Souza

Auxiliares: Marcus Vinícius Machado Araújo Brandão e Lucas Castro dos Santos

Siga o Jogada10 nas redes sociais:Twitter,InstagrameFacebook.