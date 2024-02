Romero ‘entrega’ interesse do Corinthians em seu irmão gêmeo

Se o torcedor corintiano está em lua de mel com o atacante Romero, imagine se tivesse dois dele com a camisa alvinegra. O que poderia, sim, acontecer. Isso porque o paraguaio confirmou que o Corinthians tem interesse na contratação do irmão gêmeo dele, o meia Óscar Romero, de 31 anos. O atleta está livre no mercado após deixar o Pendikspor, da Turquia.

“As pessoas do clube (Corinthians) perguntaram a situação do Óscar, estão seguindo e vendo obviamente a vaga de estrangeiro, porque não é fácil. Aqui permitem somente sete jogadores estrangeiros em uma mesma equipe. Sim, estão em contato com ele, me perguntaram, me pediram o contato, não sei se vai poder acontecer, mas há interesse do clube”, disse Romero, que seguiu:

“Vamos ver o que acontece. Obviamente, desejo o melhor a Óscar, tomara que seja conosco, mas independentemente de onde seja, que possa voltar a jogar e que esteja em alto nível. É um grande jogador, onde irá render”, completou o paraguaio, em entrevista à Rádio “Monumental AM 1080”.

Número de estrangeiros liga alerta no Corinthians

Atualmente, o elenco do Corinthians conta com seis estrangeiros. Os equatorianos Félix Torres e Diego Palacios, os paraguaios Matías Rojas e Ángel Romero, e os argentinos Fausto Vera e Rodrigo Garro. No Brasil, existe uma limitação de sete gringos por partida. Caso Óscar Romero chegue, o Timão teria que parar de olhar para o mercado internacional atrás de reforços.

“Creio que é muito difícil dizer que pode acontecer, não depende de nós. Se dependesse de nós, ele já estaria aqui. Depende de outras pessoas, do clube mesmo. Tem esse probleminha dos estrangeiros que tem que solucionar. É arriscado dizer que vai e depois não aconteça. Vamos esperar os próximos dias para ver o que acontece, mas ele tem toda condição de jogar aqui ou em outro clube do Brasil”, finalizou Romero.

