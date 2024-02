CBF oficializa Rodrigo Caetano como novo diretor de futebol

É oficial! Rodrigo Caetano é o novo diretor de seleções da CBF. O executivo deixou o seu trabalho no Atlético-MG e assinou seu contrato com a entidade nesta sexta-feira (16), na sala do presidente Ednaldo Rodrigues. Ele será um dos grandes responsáveis pela reestruturação tanto na Seleção principal, com Dorival Júnior, quanto nas seleções de base.

Rodrigo Caetano chega para substituir o ex-jogador Juninho Paulista. Há pouco mais de um ano, o ex-atleta foi demitido da entidade. Caetano teve uma reunião com a CBF ainda em fevereiro para saber sobre a proposta. Ele evitou dar detalhes e disse que comunicaria sua decisão após o clássico. Alguns dias depois, decidiu aceitar a oferta.

Rodrigo Caetano chegou ao Atlético em 2021. Com o Galo, ele conquistou Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Supercopa do Brasil e três campeonatos mineiros.

O cartola, aliás, tinha contrato com o Galo até dezembro de 2026. No entanto, a partir de 2024, o vínculo não tinha qualquer multa para acabar sendo encerrado.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.