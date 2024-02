Rayo Vallecano x Real Madrid: onde assistir e escalações

O Real Madrid volta a campo neste domingo (18), às 10h (de Brasília), para medir forças com o Rayo Vallecano, pela 25ª rodada do Campeonato Espanhol 2023/24. Líder isolado, o time merengue quer aumentar a distância para o Girona para ficar cada vez mais confortável rumo a mais um título.

Dessa forma, o confronto será no Estádio de Vallecas, em Madri, e os donos da casa precisam vencer para se distanciar da zona de rebaixamento da La Liga. No momento, o Rayo soma 24 pontos, sete à frente do Cádiz, primeiro time no Z3 da competição nacional.

Onde assistir

O confronto deste domingo (18) terá a transmissão de ESPN (TV fechada) e Star+ (streaming).

Como chega o Rayo Vallecano

Os donos casa seguem na luta para se manter na elite do futebol espanhol e tem mantido a distância para o Z3. Apesar da sequência negativa, sem vitória nos últimos seis jogos e a demissão do técnico Francisco Rodríguez, o time está sete pontos à frente do Cádiz. Na última rodada, o Rayo perdeu para o Mallorca por 2 a 1, fora de casa. No começo da semana foi anunciado o novo treinador Iñigo Pérez, ex-assistente do clube, enquanto Diego Méndez, com desconforto físico, é a principal dúvida.

Como chega o Real Madrid

Com a permanência de Carlo Ancelotti, o time Merengue não tem sido brilhante na temporada, entretanto segue consistente na liderança isolada. No meio de semana, a equipe bateu o RB Leipzig, fora de casa, com gol de Brahim Díaz, pelas oitavas da Champions League. A diferença para o Girona na classificação é de quatro pontos, no momento. O treinador não poderá contar com o lateral Mendy, suspenso pelo acúmulo de cartões amarelos, mesmo caso do volante Mario Martín.

Rayo Vallecano x Real Madrid

25ª rodada de La Liga

Data e horário: domingo, 18/02/2024, às 10h (de Brasília)

Local: Estádio de Vallecas, em Madri, (ESP)

Rayo Vallecano Stole Dimitr­ievski; Iván Balliu, Abdul Mumin, Florian Lejeune e Alfonso Espino; Óscar Valentín, Ismaila Ciss e Kike Pérez; Isi Palazón, Álvaro García e Sergio Camello (Falcão Garcia). Técnico: Iñigo Pérez.

Real Madrid: Andriy Lunin; Daniel Carvajal, Aurélien Tchouaméni, Nacho Fernández e Fran Garcia; Toni Kroos, Eduardo Camavinga e Federico Valverde; Brahim Díaz, Rodrygo e Vinícius Júnior. Técnico: Carlo Ancelotti.

