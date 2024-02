Apresentado no Corinthians, Matheus França destaca: ‘Coração falou mais alto’

O Corinthians apresentou mais um reforço para a temporada de 2024. Trata-se de Matheuzinho, que a partir de agora prefere ser chamado de Matheus França, que pertencia ao Flamengo. Assim, o lateral-direito ressaltou que realiza um sonho ao defender as cores do Timão e a visibilidade que pode ter visando uma chance na Seleção Brasileira.

“Todo mundo já sabe. Quando chegou a proposta, o coração falou mais forte e não pensei duas vezes. Briguei muito para vir para cá. É um sonho meu e da família que se realizou. O coração falou mais forte”, disse, antes de completar:

“O Corinthians tem uma visibilidade enorme. Se tiver uma sequência grande pode vir chance na seleção. Quero fazer minha história dentro do clube, e minhas exibições vão ser uma consequência”, completou.

Lado corintiano e possível estreia no dérbi

O jogador também relembrou que seu avó é corintiano, algo que o fez também despertar a paixão pelo clube paulista. Vale destacar, portanto, que Matheus França deixou claro para o vice-presidente de futebol do Rubro-Negro, Marcos Braz, que tinha o desejo de assinar com Corinthians. Ele teve propostas do Red Bull Bragantino e do Botafogo. O atleta, por sinal, poderá fazer sua estreia diante do Palmeiras neste domingo (18), às 18h (de Brasília), na Arena Barueri.

“Minha maior inspiração com torcedor foi meu avô. Ele é corintiano e me fez gostar e torcer pelo Corinthians. Assim, minha primeira lembrança é quando fui para o estádio com meu pai em 2007, 2008. O Corinthians foi jogar em Londrina pela Série B. Assim, começou um temporal, estava eu e meu pai na organizada. A Gaviões, nesse sentido, subiu o bandeirão e ficou na minha memória. A paixão veio pelo meu avô e depois dessa parte que presenciei como torcedor. Por fim, espero que possa estrear no Dérbi. Se acontecer será ótima oportunidade para mostrar trabalho”, explicou.

“Não teve constrangimento, faz parte do futebol. Ninguém quer que aconteça com você, fiquei de cabeça erguida. Dessa forma, deixei claro minha vontade para o Marcos Braz. Graças ao Rubão, presidente, o Soldado, que me ajudaram, conseguimos voltar para cá. Apenas voltei, fiquei de cabeça erguida”, finalizou.

