Vegetti renova com o Vasco até 2025, diz jornalista argentino

O jornalista argentino César Luis Merlo trouxe uma atualização sobre a situação de Pablo Vegetti no Vasco. Segundo o repórter, o craque da camisa 99 renovou com o Cruz-maltino até o fim de 2025.

Vegetti tinha contrato até dezembro de 2024 e seu futuro ainda estava indefinido, visto que o atleta queria uma valorização salarial após a boa temporada em 2023 (dez gols em 21 jogos).

Segundo Merlo, Vegetti assinou a renovação com o Vasco e o anúncio deverá ser feito nos próximos dias. O camisa 99 teria de fato recebido um aumento salarial.

Além disso, há uma cláusula de renovação automática para a temporada 2026 se o argentino atuar em determinado número de partidas (não revelado) em 2025.

Vegetti tem 35 anos e atuou em quatro partidas oficiais em 2024. No primeiro amistoso do ano, contra o San Lorenzo, o atacante sofreu uma fissura na costela, atuando com dores durante o Carioca.

Ele foi preservado diante do Audax e voltou contra o Fluminense, atuando os 90 minutos.

