Manchester United vence o Luton Town em jogo de 43 finalizações

Luton Town e Manchester United fizeram um jogo emocionante neste domingo (18/2), pela 25ª rodada do Campeonato Inglês. No acanhado e lotado Kenilworth (apenas 12 mil lugares), os times buscaram o gol do início ao fim. Mas, quem levou a melhor foi o time visitante: United 2 a 1. O jogo foi muito curioso. O gigante de Manchester fez um gol antes do primeiro minuto e ampliou aos sete, ambos com Hojlund. Contudo, o Luton empatou com Morris, aos 14. Porém, depois disso, chances em profusão e nada de gol. Para se ter ideia, o jogo teve 43 finalizações: 22 para o time da casa (cinco na direção do gol) e 21 para o United (sete na direção do gol).

O United, com seus 44 pontos, ocupa em sexto lugar. Mas o Luton Town está a perigo. Tem 20 pontos, em 16º. Dessa forma, está apenas um à frente do primeiro dentro da zona de rebaixamento, o Everton.

Manchester United e o gol-relâmpago

Antes do primeiro minuto, saiu o gol do Manchester United. O Luton deu a saída e atacou com quase todo o time. Casemiro cortou dando um chutão para a frente. Bell, do Luton, tinha a bola dominada. Mas atrasou muito mal a bola para o seu goleiro. Deu de bandeja para Hojlund, que agradeceu, dominou e chutou para fazer o primeiro gol do jogo. Aos sete, outro gol curioso. Garnacho chutou e a bola bateu em Hojlund. Gol sem querer também vale e o norueguês celebrou seu segundo tento no jogo.

Luton Town cai de pé

Jeitão de goleada? nada disso, o Luton, em casa, foi guerreiro e diminuiu aos 14, num chute de Morris. A partir daí, foi muito mais ofensivo, bem melhor postado em campo e terminou o primeiro tempo com maior posse e o mesmo número de finalizações do United.

Segundo tempo

Etapa muito emocionante, com os times buscando o gol sem medo e grandes oportunidades para os dois lados. Garnacho teve duas claras, ambas avançando pela direita e driblando o goleiro. Mas com os zagueiros conguindo o abafa. Hojlund desperdiçou a sua: recebeu na pequena área e chutou, Mas o goleiro Kaminski salvou.

O Luton teve tudo para empatar com o zagueiro Osho, que acabou chutando fraco quando estava na cara do gol. Assim, deu a chance para o United rechaçar o perigo. No fim, Bruno Fernandes tambpém pela direita, entrou livre e perdeu mais uma oportunidade de ouro para o United. Nos acréscimos, Barckley acertou o travessão do United. Enfim, triunfo dos visitantes. Mas o Luton perdeu de pé e foi aplaudido pelos seus torcedores no acanhado e lotado Kenilworth (apenas 12 mil lugares).

Jogos da 25ª rodada do Inglês

Sábado (17/2)

Brentford 1×4 Liverpool

Burnley 0 x 5 Arsenal

Newcastle 2 x 2 Bournemouth

Fulham 1 x 2 Aston Villa

Nottingham Forest 2 x 0 West Ham

Tottenham 1 x 2 Wolverhampton

Manchester City 1×1 Chelsea

Domingo (18/2)

Sheffield 0x5 Brighton

Luton Town 1×2 Manchester United

Segunda-feira (19/2)

Everton x Crystal Palace – 17h

