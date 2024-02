Neymar polemiza: diz que Anitta é maior artista da história do Brasil

Um show com astros da música abriu a programação especial da Marquês de Sapucaí, neste sábado (17/2), para celebrar os 40 anos do Sambódromo. Assim, um tapete vermelho se estendeu para Anitta, Zeca Pagodinho e Alcione. Eles tiveram a companhia de 40 ritmistas e 60 bailarinos num espetáculo que antecedeu o Desfile das Campeãs do Grupo Especial. E, nas redes sociais, Anitta foi a que provocou reações. Afinal, ela recebeu um baita elogio de Neymar depois que postou mensagem sobre a sensação de se apresentar no principal palco do carnaval.

“Impossível explicar a emoção de desfilar nesse enorme palco que é a Sapucaí, ao lado dessas lendas da música! Viva o Carnaval! Viva o Brasil!”, disse Anitta

Para Neymar, Anitta é a maior da história do Brasil

Então, Neymar reagiu com um elogio à cantora. Assim, ele comentou: “A maior artista que o Brasil já teve”.

Foi a senha para uma enxurrada de comentários de internautas, pedindo moderação ao jogador brasileiro.

“Menos, bem menos”, disse um. “Não força, papai Ney”, ironizou outro. “Se ela e você são os maiores, já dá pra ver o nível, né”, provocou mais um.

Anitta veste fantasia de cristais para a festa

Anitta entrou na avenida ao lado do tio, Aluísio Machado. Dessa forma, a cantora lembrou que ainda era criança quando o tio a apresentou ao universo da folia. Então, cantou “Alguém Me Avisou”, canção de Dona Ivone Lara. Dessas maneira, Anitta escreveu na rede social, em inglês, sobre a importância da passarela., Além disso, ela explicou sobre a escolha de sua fantasia para a festa:

“Em 2 de março de 1984 foi inaugurado o Sambódromo da Marquês de Sapucaí, palco do maior espetáculo do planeta. A pista de 700 metros de extensão, tombada como patrimônio cultural do Brasil, já recebeu inúmeros desfiles, combinando uma infinidade de cores, texturas e encantos. Para representar essa história, meu figurino é repleto de cristais, homenageando todas as escolas de samba e comunidades que brilham e tornam possível esse momento de sonho todos os anos. Viva os 40 anos da Sapucaí! Viva o Carnaval!”

