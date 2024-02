Always Ready x Sporting Cristal: onde assistir, escalações e arbitragem

A bola vai rolar para mais um jogo da fase preliminar da Libertadores 2024. Afinal, nesta terça-feira, o Always Ready (BOL) recebe o Sporting Cristal (PER) pela segunda fase do torneio continental. Dessa forma, as equipes se enfrentam no Estádio Municipal, na altitude de 4.150 metros da cidade de El Alto, às 21h30 (de Brasília).

Onde assistir

A partida, afinal, terá transmissão da Paramount+ a partir das 21h30 (de Brasília).

Como chega o Always Ready

A equipe boliviana pela primeira vez vai disputar a competição em sua casa, o Estádio Municipal, que fica na segunda cidade maior altitude do mundo. El Alto, afinal, está mais de 4 mil metros acima do nível do mar e promete jogar junto com o Always Ready. O clube chega reforçado de um brasileiro para esta temporada, o atacante Wesley Tanque. Na sua estreia, na sexta-feira, pelo Campeonato Colombiano, ele balançou as redes, mas sua equipe ficou no empate em 1 a 1 com o Universitario.

Como chega o Sporting Cristal

Os peruanos, que eram comandados por Tiago Nunes na temporada, seguem com um brasileiro na área técnica. Após o acerto do antigo treinador com o Botafogo, os Incas acertam com Enderson Moreira, que já tem se destacado. Em 2024, afinal, são três vitórias e um empate em quatro rodadas no Campeonato Peruano, com um ataque poderoso que já marcou 15 gols. O time é liderado pelo experiente centroavante uruguaio Martín Cauteruccio, de 36 anos, que tem passagens por Nacional (URU), San Lorenzo (ARG), Estudiantes (ARG) e Independiente (ARG). Em apenas quatro jogos, ele já marcou incríveis dez gols pelo clube.

ALWAYS READY X SPORTING CRISTAL

Libertadores 2024 – Segunda fase – Jogo de ida

Data e horário: 20/02/2024, 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio Municipal, em El Alto (BOL)

ALWAYS READY: Baroja; Medina, Luis Caicedo, Marcelo Suárez e Cuéllar; Salazar, Robson Matheus, Carabalí, Paniagua e Darlison Rodríguez; Wesley Tanque. Técnico: Óscar Villegas

SPORTING CRISTAL: Solís; Pasquini, Leonardo Díaz, Ignácio e Lora; Cazonatti, Távara e Leandro Sosa; Maxloren Castro, Santiago González e Cauteruccio. Técnico: Enderson Moreira

Árbitro: Alexis Herrera (VEN)

Assistentes: Antoni Garcia (VEN) e Migdalia Rodriguez (VEN)

VAR: Juan Soto (VEN)

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.