Cruzeiro perto do acerto com atacante argentino, do Cincinnati FC

Atrás de novos jogadores, o Cruzeiro encaminhou a contratação do lateral-esquerdo argentino Álvaro Barreal. O acerto, dessa forma, será por empréstimo. O atleta, de 23 anos, está vinculado ao FC Cincinnati, dos Estados Unidos. Se emprestado ao clube mineiro, constará no contrato uma cláusula com opção de compra.

O argentino tem contrato com o Cincinnati FC até o fim da temporada. O jogador poderá chegar ao clube mineiro com direitos econômicos fixados. O Cruzeiro, no entanto, não comenta negociações em curso. Mas a expectativa é que Barreal chegue em Belo Horizonte nesta quinta-feira (22).

Álvaro Barreal começou no Vélez Sarsfield, da Argentina, onde fez a sua primeira temporada como profissional em 2019. Assim, no time de Liniers, ele disputou 18 partidas e marcou um gol antes de ser vendido ao Cincinnati, em 2020. Barreal atua pela esquerda. Versátil, entretanto, também pode jogar na frente ou no meio de campo. O jogador também tem passagens pela seleção argentina de base.

No futebol dos EUA, dessa forma, Barreal ganhou espaço e é tratado como uma das principais joias da Major League Soccer (MLS). Ao longo de três temporadas e meia pelo Cincinnati, Barreal soma 120 jogos. No período, o lateral, que pode atuar em várois setores do campo, fez 19 gols e contribuiu com 20 assistências.

