Botafogo Samba Clube sobe na Série Prata e vai desfilar na Sapucaí

A Botafogo Samba Clube fez história. Na apuração dos Desfiles das Escolas de Samba da Série Prata, nesta terça-feira (20), após uma disputa cabeça a cabeça com a Fla-Manguaça, terminou em 1º lugar do primeiro dia dos desfiles que se realizaram na Intendente Magalhães. Enfim, por apenas 0,2 décimo de vantagem. Com isso, assegurou uma das duas vagas para a Série Ouro (Segundona). Assim, se tornou a primeira escola ligada ao futebol que irá desfilar na Marquês de Sapucaí. A Tradição venceu o segundo dia de desfiles e, na pontuação final, foi a campeã.

A Série Prata teve 32 escolas, 16 divididas em cada um dos dois dias (13/2 e 16/2). Apenas a campeã de cada dia subia. Mas as três últimas de cada dia caíam.

Botafogo Samba Clube impecável

O enredo (que teve entre os criadores o humorista Marcelo Adnet) foi baseado em uma lenda Karajá: “Taina-Kan: A Estrela Solitária”, uma história de um amor e rejeição entre uma indígena e uma estrela solitária, aqui a alusão ao Botafogo. A performance foi muito boa, o que colocou a escola na briga pelo título do primeiro dia, que teve mujito equilíbrio. A apuração foi emocionante. Depois de começar um pouco atrás, a Botafogo Samba foi subindo e no sétimo quesito, alcançou a segunda posição, um décimo atrás da Fla-Manguaça. Porém, no samba-enredo veio a catarse: a escola gabaritou e a Manguaça perdeu um décimo. Faltava apenas um quesito, Bateria. Apesar de um 9,9, ele foi descartado. DEssa forma, Botafogo Samba Clube campeã.

Demais escolas ligadas a clubes

A apuração desta terça-feira ocorreu no Espaço Sambola, na Abolição. Além da Série Prata, ocorreram as contagens das Série Bronze e Grupo de Avaliação. Além da BOtafogo Samba Clube e Fla-Manguaça, havia outra escola ligada a clube do Rio, a Força Jovem. Mas ela se seu mal. Com muitos problemas, foi rebaixada.

Na Série Bronze, desfilaram a Raça Rubro-Negra e a Imperadores Rubro-Negros, que desfilaram em dias diferentes. Ambas nos sextos lugares. E, ainda, a Guerreiros Tricolores. Mas a escola ligada ao Fluminense acabou rebaixada para o Grupo de Avaliação (leia mais aqui). Na Avaliação quem desfilou foi a escola América Samnba e paixção, estrantenos desfiles. Terminou em décimo lugar.

