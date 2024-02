Galdames impressiona com rápida adaptação e boas atuações pelo Vasco

O Vasco teve uma grata surpresa neste início de temporada. Trata-se do volante Pablo Galdames, um dos oito reforços para 2024. Isso porque o chileno demonstrou rápida adaptação na chegada ao novo clube. Inclusive, sendo titular nos seus três jogos com a camisa cruz-maltina. Além de ter apresentado bom desempenho.

No início de fevereiro, o Gigante da Colina anunciou oficialmente a contratação de Galdames. O jogador chegou ao Cruz-Maltino cercado por desconfiança, pois não era uma peça tão útil no Genoa, sua ex-equipe. Aliás, ele havia retornado ao clube depois de período de empréstimo por uma temporada no Cremonese. A propósito, o Rossoblu pretendia se desfazer de um estrangeiro. Afinal, precisava abrir vaga para outro, pois estava negociando com o atacante nigeriano David Ankeye, do Sheriff Tiraspol, da Moldávia.

Apesar disso, o início de trajetória do volante é animadora. Isso porque além de ter assumido a posição entre os 11 iniciais, contribui para preencher as lacunas deixadas pelas lesões de Jair e Paulinho. Por sinal, o chileno já demonstrou qualidade técnica em sua estreia diante do Audax, mesmo com o adversário frágil.

Galdames foi importante na função de desarmar os adversários e auxiliou com passes verticais. Inclusive, deu assistência para David marcar o único gol do duelo. Em seguida, teve dois testes de fogo, os clássicos com o Fluminense e Botafogo, que venceu por 4 a 2. Neste último, ele anotou o primeiro gol do Vasco, que no momento garantia o empate. Na jogada, o volante demonstrou capacidade de movimentação e inteligência para atacar os espaços.

Elogio de Emiliano e ajuda de Medel para chegar ao Vasco

O auxiliar técnico e filho de Ramón, Emiliano Díaz, admitiu que também se surpreendeu com o rápido destaque de Galdames pela equipe,

“Pablo (Galdames) é um jogador de hierarquia, de seleção. Que veio da Europa, sabemos a qualidade que tem. Não achávamos que iria se acostumar tão rapidamente ao futebol brasileiro. Então, isso foi uma surpresa muito grata. E está ajudando o time, então estamos muito contentes com ele”, confessou o assistente.

Além disso, Medel teve contribuição essencial em sua chegada ao Gigante da Colina. Companheiros na seleção do Chile, o zagueiro teve uma conversa com o diretor de futebol do clube, Alexandre Mattos, a respeito do amigo. O camisa 17 apontou as valências do seu velho amigo ao dirigente, que influenciaram no avanço nas tratativas.

Outro ponto facilitador foi a boa relação entre o Genoa e o Vasco por ambos serem administrados pela 777 Partners. Assim como o fato de seu vínculo com o Rossoblu expirar em junho de 2024. Ou seja, ele já poderia assinar um pré-contrato com qualquer outro clube. o Cruz-Maltino desembolsou entre 200 mil a 250 mil euros (cerca de R$ 1 milhão a R$ 1,3 milhão na cotação do período) pelo jogador. Vale ressaltar que o chileno assinou contrato por dois anos com o Gigante da Colina.

O scout da 777 Partners indicou a contratação de Galdames ao Cruz-Maltino em três oportunidades. Com as contusões sérias de Jair e Paulinho, a diretoria vascaína identificou como uma boa oportunidade de mercado.

