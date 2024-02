Reviravolta! Inter acerta contratação de Fernando, do Vila Nova

A passagem de Fernando pelo Vila Nova durou menos de dois meses. Isso porque o Internacional acertou a contratação do experiente jogador, de 36 anos. Dessa forma, o clube goiano será ressarcido para liberação imediata do volante. De acordo com o “ge”, a chegada está prevista para ocorrer ainda nesta semana, com contrato até o fim de 2025.

O interesse do Colorado em Fernando começou no fim do ano passado. No início de janeiro, ele negociou a transferência para o Beira-Rio logo que rescindiu seu contrato com o Sevilla, da Espanha. No entanto, o volante decidiu retornar para o Vila Nova, onde foi revelado, a pedido da família.

Fernando vinha atuando com frequência no Vila Nova nesta temporada. Foram seis partidas das dez disputadas pelo clube goiano, todas como titular. Agora, no Inter, ele não poderá jogar o Gauchão, uma vez que as inscrições para a competição se encerraram na última sexta-feira. Assim, o volante poderá atuar no Brasileirão, Copa do Brasil e Sul-Americana.

Fernando fica quase 17 anos na Europa

O experiente jogador ficou quase 17 anos atuando na Europa. Em 2007, deixou o Vila Nova e acertou com o Porto. O sucesso em Portugal fez Fernando despertar o interesse do Manchester City, clube no qual atuou por três temporadas. Na última delas, foi comandado pelo técnico Pep Guardiola, que havia acabado de chegar aos Citizens.

Além de Porto e City, Fernando atuou ainda por duas temporadas no Galatasaray, da Turquia, e quatro anos e meio no Sevilla.

