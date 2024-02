Diego Ribas analisa polêmica entre Pedro e Gabigol no Flamengo e pede respeito

Ídolo do Flamengo, o ex-jogador Diego Ribas analisou as vaias de parte da torcida rubro-negra a Pedro na substituição a Gabigol. O fato aconteceu na última terça-feira, na goleada sobre o Boavista, pelo Campeonato Carioca. E segundo o ex-camisa 10, afinal, a atitude não foi boa.

“Será que para elogiar um nós precisamos criticar o outro? Será que para enaltecer um nós precisamos difamar o outro? Para amar um temos que odiar o outro?”, disse Diego em vídeo publicado nas redes sociais.

Pedro marcou o segundo gol da goleada sobre o time de Saquarema, mas depois perdeu algumas chances claras. Antes de sair, aliás, o camisa 9 desperdiçou cobrança de pênalti, que fez aumentar a ira da torcida.

Veja a fala de Diego Ribas na íntegra

“Você prefere Gabigol ou Pedro? Essa situação de ontem mais uma vez me fez refletir muito sobre que rumo nós estamos tomando como sociedade. Pedro é substituído, e mais uma vez parte da torcida o vaia. Uma situação muito desconfortável para ele e para o Gabi, dois garotos que eu adoro e respeito muito, mas no futebol nós queremos vencer a concorrência e não destruir o concorrente. Porque se fizermos isso estamos destruindo a nós mesmos. “Ah, mas no futebol vale tudo, tem muita malandragem”. Sim, você pode escolher vencer a concorrência do jeito que você quiser, ferindo éticas e valores, mas aí você vence a concorrência e perde o respeito.

Esse é um preço muito alto para se pagar que na maioria das vezes os atletas não escolhem esse caminho. Mas a minha reflexão aqui é a seguinte: será que para elogiar um nós precisamos criticar o outro? Será que para enaltecer um nós precisamos difamar o outro? Para amar um temos que odiar o outro?

Eu não quero saber o time que você torce, a sua religião ou seu partido político. Eu quero te dizer o seguinte: que se pra justificar as suas escolhas, você precisa humilhar as pessoas, difamar as pessoas, então o que você tem não é convicção, é dúvida. O que você sente não é amor, é ódio, orgulho. E esse definitivamente não é o caminho para um mundo melhor. Então, independentemente, daquilo que você escolheu siga teu caminho, tome as suas decisões, mas sem machucar, ferir e desrespeitar. Só assim as coisas realmente farão sentido.”

