Botafogo cede empate ao Aurora em sua estreia na Libertadores

E o filme de 2023 parece estar se repetindo. Nesta quarta-feira (22), em sua estreia na Libertadores, o Botafogo empatou com o Aurora, da Bolívia, em 1 a 1, mas de forma parecida com as decepções do ano passado. O Glorioso perdeu um pênalti na primeira etapa, conseguiu abrir o placar na sequência e segurava a vitória até os 51 minutos da segunda etapa. Mas acabou levando o empate e, ainda pior, perdeu o gol mais feito do jogo na jogada seguinte, deixando de começar a competição com o pé direito. O jogo de volta é no Nilton Santos, na próxima quarta-feira.

Primeiro tempo

A primeira oportunidade do jogo foi do Botafogo, num chute de Victor Sá, que Akólogo defendeu em dois tempos. Mas, a partir daí, só deu Aurora: os bolivianos perderam pelo menos três chances claras, com Reinoso, além de um chute de Serginho, que Gatito espalmou. Mas, aos poucos, o Bota foi se recuperando e teve um pênalti a seu favor quando Barboza pôs a mão na bola dentro da área. Na cobrança, Tiquinho bateu, mas Akólogo defendeu. Mesmo assim, o Glorioso não se abateu e conseguiu abrir o marcador na chance seguinte. Eduardo bateu córner, Tiquinho cabeceou para defesa parcial de Akólogo, com Júnior Santos conferindo no rebote e fazendo 1 a 0. O Aurora até reagiu, mas teve dois gols anulados, de Amarilla e Michelli.

Segundo tempo

No começo da segunda etapa, o Botafogo pressionou o Aurora e quase marcou o segundo, quando Júnior Santos aproveitou saída errada e chutou na trave. Em seguida, o jogo diminuiu de ritmo, mas os bolivianos melhoraram e Alaníz chutou para boa defesa de Gatito. O Botafogo se fechou e criava pouco no ataque. Janderson chegou a passar mal, provavelmente pelos efeitos da altitude de 2.550m. Nos minutos finais, os donos da casa foram criando mais chances, como em bela jogada de Didi Torrico, que cruzou para Michelli chutar e Gatito pegar. Michelli e Silvero ainda perderam, mas o empate veio quase no último lance: na jogada dos Torricos, Jair tabelou com Didi e tocou para Darío fazer o gol de empate. Ainda houve tempo para Ponte, cara a cara com o goleiro, perder o que seria o gol da vitória alvinegra. Mais uma noite de apagão alvinegro, em cima da hora.

AURORA-BOL 1×1 BOTAFOGO

Segunda fase da Libertadores (ida)

Data: 21/02/2024, às 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio Félix Capriles, em Cochabamba (Bolívia)

Aurora: Akólogo; Amarilla, Barboza e Michelli; Ballivián (Cabral, 35’/2ºT), Alaníz, Didi Torrico e Jair Torrico; Darío Torrico, Reinoso e Serginho (Silvero, 16’/2ºT). Técnico: Mauricio Soria.

Botafogo: Gatito Fernández; Damián Suárez, Lucas Halter, Barboza e Hugo; Marlon Freitas, Danilo Barbosa e Eduardo (Tchê Tchê, 30’/2ºT); Victor Sá (Savarino, 16’/2ºT), Tiquinho Soares (Janderson, 16’/2ºT, depois Matheus Nascimento, 35’/2ºT) e Júnior Santos (Ponte, 30’/2ºT). Técnico: Tiago Nunes.

Árbitro: Cristián Garay (CHI)

Assistentes: Alan Sandoval (CHI) e Gabriel Ureta (CHI)

VAR: Fernando Vejar (CHI)

Cartões amarelos: Michelli, Ballivián, Barboza (BOL); Danilo Barbosa, Gatito Fernández, Matheus Nascimento (BOT)

Gol: Júnior Santos, 27’/1ºT (0-1); Darío Torrico, 51’/2ºT (1-1)

