Ônibus do Fortaleza é apedrejado após duelo contra o Sport

O ônibus do Fortaleza foi apedrejado na noite desta quarta-feira (21), após o empate em 1 a 1 com o Sport, na Arena Pernambuco, pela Copa do Nordeste. Seis jogadores ficaram feridos e precisaram ser encaminhados ao hospital. Na manhã desta quinta-feira (22), o Leão do Pici emitiu uma nota oficial e contou quais atletas acabaram se machucando.





O clube detalhou que seis jogadores saíram machucados. O goleiro João Ricardo foi ferido com um corte no supercílio e o lateral-esquerdo Gonzalo Escobar sofreu uma pancada na cabeça, um corte na boca e um outro no supercílio. Por fim, o lateral-direito Dudu, os zagueiros Titi e Brítez, e o volante Lucas Sasha acabaram feridos com estilhaços de vidro e tiveram que conter sangramentos.









Uma publicação compartilhada por Marcelo Paz (@marcelopaz)





Em vídeo divulgado pelo próprio clube, está sendo possível ver várias janelas quebradas e cacos de vidros estilhaçados sobre as poltronas. Além disso, alguns dos assentos estão sujos de sangue.

Aliás, o presidente do Fortaleza, Marcelo Paz, divulgou um vídeo nas suas redes sociais, mostrando alguns jogadores sangrando e recebendo os primeiros socorros. Além disso, ele e alguns membros da diretoria acompanham os atletas no hospital.

“Atingiram nossos jogadores. O Dudu está aqui sangrando. Isso é um absurdo. Não cabe mais no futebol brasileiro. Estamos todos revoltados aqui”, disse Marcelo Paz, nas redes sociais.

Fortaleza já retornou para casa

Assim, a delegação do Fortaleza desembarcou na capital cearense na manhã desta quinta-feira (22). Todos os jogadores passam bem após o ocorrido. Por fim, o Leão postou nota de repúdio. Enquanto isso ,o Tricolor do Pici soltou nota oficial detalhando a situação dos atletas.

