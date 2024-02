Defesa de Daniel Alves garante que vai recorrer da sentença

O jogador brasileiro Daniel Alves foi condenado a 4 anos e 6 meses de prisão em regime fechado, em sentença divulgada nesta quinta-feira (22), pelo Superior Tribunal da Catalunha. A advogada do lateral, Inés Guardiola, no entanto, já confirmou que vai recorrer da decisão.





Guardiola, aliás, reafirmou que acredita na inocência do jogador, mesmo após a sentença confirmar que há documentos e provas suficientes que o crime ocorreu no banheiro da boate, em Barcelona, no fim de 2022. Daniel está preso desde janeiro de 2023.

“Neste momento só posso dizer que vamos recorrer da sentença. Continuo acreditando na inocência do Sr. Alves. Tenho que estudar a sentença, mas posso adiantar que vamos recorrer. Alves está inteiro. Como vocês entenderão, quatro anos e seis meses é melhor que os nove e 12 que a acusação pedia, mas acredito na inocência do Alves e vamos recorrer. Defenderemos sua inocência até o fim”, declarou a advogada.

A decisão, afinal, cabe recurso. Além do período em regime fechado, Daniel terá que cumprir ainda cinco anos em liberdade vigiada. Assim, ele terá de se manter afastado da casa ou local de trabalho da vítima e não ter qualquer contato com a mulher de 24 anos que acusou o jogador de estupro.

Vale lembrar que a acusação pediu 12 anos de prisão. Já o Ministério Público da Espanha, afinal, solicitou nove anos de reclusão. O jogador, todavia, pagou indenização de 150 mil euros (R$ 805 mil) que serviu para reduzir um pouco a pena. O valor será encaminhado para a vítima.

