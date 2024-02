Romero entra no top-5 artilheiros do Corinthians no século 21

O Corinthians venceu o Cianorte por 3 a 0, nesta quinta-feira (22), em Maringá, e avançou para a segunda fase da Copa do Brasil. A partida teve o brilho do atacante Romero, que marcou dois gols e reforçou seu bom momento vivido com a camisa do Alvinegro. Com os tentos, o paraguaio chegou aos 51 pelo Timão e entrou para o grupo dos cinco maiores artilheiros do clube no século 21.

As marcas individuais, entretanto, permanecem completamente em segundo plano. Após o jogo, Romero disse que fica feliz em entrar no top-5, mas quer conquistar títulos com o Corinthians.

“Acompanho muito esses números porque é uma história que construí dentro do clube. O mais importante é o Corinthians. Ano passado estava muito tempo no banco e não pensava nessas coisas, pensava só no Corinthians e em conquistar alguma coisa. Continuo com o objetivo de conquistar alguma coisa aqui, independente de alguma marca importante na minha vida profissional”, disse Romero.

O grande goleador do Corinthians é Jô, que anotou 65 gols com a camisa alvinegra no atual século. Na sequência aparece Dentinho (55), Paolo Guerrero (54) e Gil (53).

Romero mira topo da lista de artilheiros

Contudo, se Romero mantiver a boa fase, deve chegar ao topo desta lista rapidamente. Atualmente, o atacante marcou cinco gols em 2024 e é o artilheiro do Timão na temporada.

“A fase é boa, fico feliz e quero continuar assim. O mais importante é o Corinthians: se ganhar, estou feliz, independente de quem faz o gol. Fico feliz pela fase, de ajudar com gol e que continue assim. Temos um bom time, estamos reconstruindo ainda, hoje demonstramos muita seriedade e responsabilidade que essa camisa requer. Que a gente chegue longe esse ano”, finalizou o paraguaio.

