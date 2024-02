Morre, aos 80 anos, o ex-piloto de F1 Wilson Fittipaldi

Ex-piloto de Fórmula 1, Wilson Fittipaldi, mais conhecido como Wilsinho Fittipaldi, morreu, na manhã desta sexta-feira (23), aos 80 anos de idade. Ele sofreu complicações por uma parada cardíaca sofrida em dezembro após um engasgo.





Wilsinho era o irmão mais velho do bicampeão mundial Emerson Fittipaldi. Ele deixa esposa e filho, Christian Fittipaldi, que também passou pela Fórmula 1. Aliás, a família inteira tem histórico no automobilismo, com sobrinhos e netos em categorias da F2, por exemplo.

O ex-piloto estava internado no Hospital Prevent Senior, na Zona Sul de São Paulo, desde dezembro de 2023. A internação ocorreu no dia em que ele completou 80 anos. Wilsinho engasgou com um pedaço de carne e sofreu uma parada cardíaca. Ele foi entubado e submetido a uma traqueostomia.

Em janeiro, o ex-piloto chegou a apresentar uma melhora, foi extubado e saiu da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para o quarto do hospital.

Wilsinho nasceu no dia 25 de dezembro de 1943. Ele chegou à Fórmula 1 na década de 70. No total, foram três temporadas na F1. Ele também disputou outras competições e até cinco edições da Stock Car.

