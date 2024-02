Arsenal x Newcastle: escalações e onde assistir

Arsenal e Newcastle se enfrentam neste sábado (24), às 17h, em partida válida pela 26ª rodada da Premier League. Na briga pela liderança, os Gunners querem aproveitar o apoio de seus torcedores no Emirates Stadium para seguir na caça ao líder Liverpool.

Como chega o Arsenal

Na briga pela liderança da Premier League, o Arsenal aparece na terceira posição, com 55 pontos, cinco a menos que o líder Liverpool, que já venceu seu compromisso nesta rodada. Além disso, no último compromisso da equipe no Campeonato Inglês, os Gunners atropelaram o Burnley com uma vitória por 5 a 0.

No entanto, a equipe vem de um tropeço nas oitavas de final da Champions. Na última quarta-feira (21), o Arsenal visitou o Porto no Estádio do Dragão e saiu com a derrota por 1 a 0 que encerrou uma sequência de cinco triunfos na temporada.

A boa notícia para o técnico Mikel Arteta fica por conta do retorno de Fabio Vieira. Mas, o time segue com os desfalques de Gabriel Jesus, Takehiro Tomiyasu, Jurrien Timber e Oleksandr Zinchenko, todos lesionados.

Como chega o Newcastle

Por outro lado, o Newcastle não fez um grande início de Premier League, mas vem em processo de recuperação. A equipe está na oitava posição com 37 pontos, 10 a menos que o Tottenham, primeiro time dentro da zona de classificação para as próximas competições europeias.

A boa notícia é que o atacante Alexander Isak se recuperou de um problema muscular e está à disposição do treinador. Porém, a equipe segue com a importante baixa de Callum Wilson, lesionado.

Arsenal x Newcastle

26ª rodada da Premier League

Data e horário: sábado, 24/02/2024, às 17h (de Brasília)

Local: Emirates Stadium, em Londres (ING)

Arsenal: Raya; Ben White, William Saliba, Gabriel Magalhães, Jakob Kiwior; Declan Rice, Jorginho e Martin Odegaard; Bukayo Saka, Kai Havertz, Gabriel Martinelli. Técnico: Mikel Arteta.

Newcastle: Martin Dubravka; Kevin Trippier, Fabian Schar, Sven Botman e Dan Burn; Sean Longstaff, Bruno Guimarães e Lewis Miley; Miguel Almiron, Anthony Gordon e Barnes. Técnico: Eddie Howe.

Árbitro: Paul Tierney (ING)

VAR: Peter Bankes (ING)

Onde assistir: Star+

