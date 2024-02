Manchester United x Fulham: escalações e onde assistir

Manchester United e Fulham se enfrentam neste sábado (24), às 12h, em partida válida pela 26ª rodada da Premier League. Na briga por uma vaga de classificação para as próximas competições europeias, os Red Devils vão contar com o apoio dos torcedores no Old Trafford para seguir na disputa pela parte de cima da tabela.

Como chega o Manchester United

Após um início ruim de temporada, com fraca campanha na Premier League e a pior participação da história do clube na Champions, o Manchester United parece ter encontrado um bom futebol. Dessa forma, a equipe vem de quatro vitórias consecutivas no Campeonato Inglês e está na briga por uma vaga nas próximas competições europeias. No momento, a equipe está na 6ª posição, com 44 pontos, três a menos que o Tottenham, que abre a zona de classificação.

Porém, o técnico Erik ten Hag segue com alguns desfalques na equipe. Assim, Luke Shaw, Wan-Bissaka, Tyrell Malacia, Lisandro Martínez, Martial, Mason Mount e Holjlund, lesionados, estão fora da partida.

Como chega o Fulham

Por outro lado, o Fulham faz uma temporada irregular e aparece apenas na 12ª posição da Premier League, com 29 pontos, nove de vantagem para o Luton Town, primeiro dentro da zona do rebaixamento. A equipe vem de uma derrota para o Aston Villa e precisa reencontrar o caminho das vitórias para subir na tabela de classificação.

Além disso, o técnico Marco Silva terá o desfalque de João Palhinha, suspenso, enquanto Raúl Jiménez aparece como dúvida após sentir dores musculares. Caso ele não possa atuar, o brasileiro Rodrigo Muniz, que balançou a rede na rodada passada, deve seguir no comando de ataque.

Manchester United x Fulham

26ª rodada da Premier League

Data e horário: sábado, 24/02/2024, às 14h30 (de Brasília)

Local: Old Trafford, em Manchester (ING)

Manchester United: André Onana; Diogo Dalot, Raphaël Varane, Harry Maguire e Victor Lindelöf; Casemiro, Kobbie Mainoo (Sofiane Amrabat) e Bruno Fernandes; Alejandro Garnacho (Antony), Marcus Rashford e Rasmus Højlund. Técnico: Erik Ten Hag.

Fulham: Bernd Leno; Timothy Castagne, Issa Diop, Tim Ream e Antonee Robinson; Tom Cairney, Sasa Lukic e Andreas Pereira; Bobby Decordova-Reid, Willian e Rodrigo Muniz. Técnico: Marco Silva.

Árbitro: Michael Oliver (ING)

VAR: Rob Jones (ING)

Onde assistir: Star+

