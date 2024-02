Vasco apresenta volante Juan Sforza por vídeo em Vitória (ES)

Horas antes do confronto contra o Volta Redonda, pela décima rodada do Campeonato Carioca, o Vasco divulgou, na noite desta sexta-feira (23), o vídeo de apresentação de Juan Sforza, seu mais recente reforço. O argentino respondeu perguntas que jornalistas enviaram, compartilhou detalhes sobre sua chegada e suas expectativas para a temporada.

Inicialmente Sforza revelou ter trocado palavras com Andrey Santos, jogador do Vasco, antes de assinar com a equipe cruzmaltina. Os dois foram adversários no Torneio Pré-Olímpico, no qual a seleção argentina de Sforza saiu vitoriosa sobre a equipe brasileira de Andrey, garantindo assim uma vaga nos Jogos Olímpicos.

“Após o jogo, conversei com o Andrey. Ele me desejou muito sucesso, e eu agradeci”, informou.

Volante enaltece a história do Vasco

O jogador argentino destacou que a história do Vasco e a reputação da comissão técnica foram fatores determinantes para sua decisão de ingressar no clube.

“O que me motivou a acertar com o clube foi a grandeza do Vasco, um clube de renome no Brasil. Além disso, a comissão técnica possui uma trajetória notável. Foi uma combinação de fatores que me incentivaram a vir”, explicou.

Sforza apresentou suas habilidades e enfatizou que a presença de outros argentinos no elenco, como Pablo Vegetti, e na comissão técnica, liderada por Ramón e Emiliano Díaz, facilitará sua adaptação ao futebol brasileiro.

“”Existem muitos argentinos e pessoas que me receberam muito bem. Isso certamente facilitará minha adaptação em um clube tão grandioso quanto o Vasco. Sou um volante defensivo, forte na marcação, mas também tenho um bom passe e capacidade de cobrir todo o campo”, afirmou o jogador.

