Fulham surpreende o Manchester United no Old Trafford

Em jogo emocionante e com reta final alétrica, o Fulham conseguiu resultado excepcional na Premier League ao vencer, fora de casa, o Manchester United, por 2 a 1. Mesmo com quase toda torcida contra no Old Trafford, o time visitante foi superior no primeiro tempo e equilibrou na etapa final, quando saíram os gols do jogo. Bassey colocou o Fulham na frente concluindo escanteio de Andreas Pereira (o melhor em campo). Porém, aos 44, Maguire empatou para o United. Contudo, neste jogo com 12 minutos de acréscimos, Iwobi recolocou os londrinos na frente. Vale citar a ótima partida do atacante Muniz. O ex-Flamengo foi titular do Fulham e levou a defesa rival à loucura, além de aparecer em quatro lances de extremo perigo. Quase marou.

O United parou aos 44 pontos. É o sexto colocado. Mas muito longe do Aston Villa, que está quarta posição (52 pontos) que vale a última vaga para a Champions.

Fulham domina e sai na frente

O Fulham começou bem melhor, buscando o ataque e desperdiçando duas oportunidades com Iwobi antes dos 15 minutos. Mas a grande chance veio aos 32, numa finalização de Muniz que foi na trave de Onana. Já o United, mesmo em casa, começou mal. Foi ter a primeira chance de perigo numa subida ao ataque do zagueiro Maguire, aos 25. Cinco minutos depois, aos 30, num chute de Dalot, acertou a trave do goleiro Leno. O jogo foi para o intervalo no 0 a 0. Mas com os visitantes bem melhores e os números mostrando isso: 55% de posse e sete finalizações a quatro.

No segundo tempo, o Fulham seguiu dominante. O brasileiro Andreas Pereira fazia grande jogo e por duas vezes quase marcou. Primeiramente num chute de fora da área que obrigou Onana a boa defesa. Depois, chegando um pouco atrasado para concluir boa trama coletiva que terminou com perigoso cruzamento. Contudo, aos 20, Andreas cobrou escanteio que Bassey chutou duas vezes para mandar na rede e fazer o gol do Fulham.

United empata. Mas…

O United, mesmo atrás do placar não se encontrava. Mas quando Andrea Pereira saiu, o Fulham passou a perder o meio de campo. Nos dez minuitos finais, o time de Manchester cresceu, passou a criar lances de perigo e empatou aos 44. Bruno Fernandes arriscou um chute da entrada da área que o zagueiro Maguire aproveitou para fazer o gol de empate dos donos da casa, confirmado após o árbitro consultar o VAR. Só mque o jogo teve mais 12 minutos de acréscimos. O Fulham quase voltou a ficar na frente, numa finalização de Munniz. Mas foi feliz após 52: Iwobi recebeu e, bem colocado ajeitrou para fazer o gol da vitóiria do Fulham, fora de casa, sobre um gigante.

