O Brasil está na final da Copa do Mundo de Beach Soccer. A classificação veio com uma virada emocionante sobre o Irã, vencendo por 3 a 2. Brendo marcou o gol decisivo a apenas 41 segundos do final da partida, enquanto Alisson contribuiu com os outros dois gols da vitória da Seleção Brasileira.

A final será contra a Itália no domingo, às 12h30 (horário de Brasília), com transmissão ao vivo no Sportv, Cazé TV e Fifa+. A Itália garantiu seu lugar na final ao vencer Belarus nos pênaltis, com um placar de 5 a 4, após um empate por 3 a 3 no tempo regulamentar.

Assim como no futebol de campo, o Brasil é o maior vencedor da Copa do Mundo de Beach Soccer. A Seleção conquistou o título em 2006, 2007, 2008 e 2009 e 2017.

