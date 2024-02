Aníbal Moreno celebra primeiro gol no Palmeiras e divide méritos com companheiros: ‘Fazemos trabalho juntos’

Melhor em campo na vitória do Palmeiras sobre o Mirassol, o volante Aníbal Moreno celebrou o resultado de 3 a 1. Após a partida, afinal, o argentino, que marcou seu primeiro gol pelo clube, afirmou estar feliz e dividiu os méritos com os companheiros.

“Estou muito feliz de estar no Palmeiras. Este prêmio é de toda a equipe, nós fazemos o trabalho juntos. É do grupo”, disse Aníbal Moreno na saída do gramado.

Anunciado ainda no fim da temporada passada, o jogador de 24 anos tem se destacado neste início de 2023. Ele tem sido titular no time de Abel Ferreira e mostra que a contratação foi acertada. A negociação pode atingir 8 milhões de dólares (R$ 39,8 milhões) ao Racing (ARG).

O Palmeiras agora volta a campo na próxima quarta-feira, para enfrentar a Portuguesa. O jogo, contudo, é da quinta rodada do Campeonato Paulista, que aconteceu no fim de semana da Supercopa do Brasil. Após este duelo, porém, que acontecerá no Canindé, o Verdão está em dia no torneio estadual. Com a vitória deste sábado, os comandados de Abel Ferreira garantiram classificação para as quartas de final.

