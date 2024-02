CBF confirma adiamento de dois jogos do Fortaleza

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF), confirmou, na noite desse sábado (24), o adiamento de dois jogos do Fortaleza. As mudanças ocorreram após pedido da Federação Cearense de Futebol (CFC), após atentados que deixaram seis atletas do Leão feridos.

Os jogos contra Fluminense-PI, pela primeira fase da Copa do Brasil, saiu de quinta-feira (29), às 20h (de Brasília), para domingo (3), às 18h30 (de Brasília), em Teresina. Para avançar, o Tricolor tem a vantagem do empate.

Além deste jogo, o confronto contra o Botafogo-PB, pela Copa do Nordeste, foi alterado do dia 5 para 6 de março, às 19h (de Brasília), no Almeidão, em João Pessoa (PB).

O CEO da SAF do Fortaleza, Marcelo Paz, solicitou as alterações. Ele, aliás, já contava com a mudança. A FCF também tinha feito o pedido de mudança por Mauro Carmélio, presidente da Federação Cearense.

“A tabela está muito fechada, mas teremos essa condição de adiar por alguns dias, até mesmo para recuperar não só fisicamente os jogadores, cheios de pontos e machucados, mas também psicologicamente. Estão muito abalados, comissão técnica também, dentro desse ato de terrorismo. É isso que a Federação está preocupada, em busca de ajuda ao seu filiado”, explicou Carmélio à Rádio O POVO CBN.