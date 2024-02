Fiorentina x Lazio: onde assistir, escalações e arbitragem

Fiorentina e Lazio se enfrentam nesta segunda-feira, às 16h45, pela 26ª rodada do Campeonato Italiano. O jogo acontece no Estádio Artemio Franchi, em Florença, e o time da casa busca recuperação na competição. Com apenas uma vitória nas últimas cinco partidas, o clube se distanciou da zona de classificação às competições continentais, ocupa a oitava posição e, com 38 pontos, tenta reencontrar o caminho das vitórias.

Os visitantes vem de vitória fora de casa sobre o Torino e, somando 40 pontos, estão na sétima posição e também buscam embalar. De qubra, uma vitória faz com que a equipe da capital italiana ultrapasse a arquirrival Roma, que soma 41 e ocupa o sexto lugar.

Como chega a Fiorentina

A queda de rendimento, antes de tudo, abateu o grupo. A 10 pontos do Bologna, quarto colocado, as esperanças de voltar à Liga dos Campeões são pequenas. Contudo, dá pra pensar em Liga Conferência. é possível, com três de diferença para a Roma.

Sendo assim, o técnico Vicenzo Italiano conta com Alfred Duncan, autor de cinco assistências na competição para, afinal, os melhores dias voltarem.

Como chega a Lazio

A equipe romana precisa de uma vitória para voltar à zona de classificação para a Liga Conferência e, desse modo, mirar posições mais acima na tabela. Apesar de jogar fora de casa, o time conta com retrospecto inegavelmente favorável na casa do adversário. Nos últimos 10 jogos, venceu sete, empatou dois e, por fim, perdeu apenas um.

FIORENTINA X LAZIO

26ª rodada do Campeonato Italiano

Data e horário: segunda-feira, 26/02/2024, às 16h45 (de Brasília)

Local: Estádio Artemio Franchi, em Florença (ITA)

Fiorentina: Terracciano; Kayode, Milenkovic, Martinez Quarta e Biraghi; Duncan, Arthur; Sottil, Bonaventura, Ikone; Beltran. Técnico: Vicenzo Italiano.

Lazio: Mandas; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Vecino; Felipe Anderson, Taty Castellanos, Zaccagni. Técnico: Maurizio Sarri.

Onde assistir: ESPN e Star+

