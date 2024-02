Athletico vence São Joseense e confirma liderança do Paranaense

O Athletico confirmou a melhor campanha na primeira fase do Campeonato Paranaense. Afinal, derrotou por 3 a 1 o São Joseense neste domingo (25), na Ligga Arena, em Curitiba, pela última rodada. Di Yorio, duas vezes, e Jader anotaram para os rubro-negros, enquanto Messias descontou.

Com o resultado, o Furacão chegou a 25 pontos, assegurando a vantagem de decidir em seus domínios no mata-mata. O São Joseense, por outro lado, continua na Primeira Dividão estadual.

No próximo final de semana, o Athletico enfrenta o Londrina, fora de casa. O primeiro duelo será no Estádio do Café, e o encontro da volta em Curitiba.

O jogo

O Athletico foi melhor na primeira etapa, mas não conseguiu furar a defesa adversária. Godoy e Christian tiveram boas chances, além de Jader e Benítez. O São Joseense reagiu com Mariano, de bicicleta, para defesa segura de Bento. O time rubro-negro retornou do intervalo disposto a não cometer erros ofensivos. Jader aproveitou rebote na entrada da área e fez um belo gol. Bertram quase deixou tudo igual em finalização que carimbou a trave. O Athletico não quis saber de correr riscos e Di Yorio ampliou após bonita jogada de Cuello. No fim, Messias desferiu bonito arremate de fora da área para descontar.

