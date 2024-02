Corinthians pode ser eliminado do Paulistão sem entrar em campo

Calculadora na mão e muitas contas. Assim deve ser a reta final do Corinthians no Campeonato Paulista. Após perder para a Ponte Preta por 1 a 0 na Neo Química Arena, pela décima rodada da competição, a equipe não depende apenas de si para se classificar para o mata-mata. Aliás, o Timão depende de um rival para avançar no Estadual.

Afinal, para que o Timão ainda tenha chance de classificação, a Inter de Limeira não pode vencer o São Paulo no próximo compromisso. As equipes duelam nesta quarta-feira (28), em Brasília, em jogo adiado da quinta rodada. O embate está atrasado por conta do Tricolor ter disputado a Supercopa Rei do Brasil.

Contudo, as contas são simples. Com apenas dez pontos em dez jogos, o Corinthians está quatro atrás da Inter de Limeira. Caso vença o jogo atrasado, o time do interior chegaria aos 17, não podendo mais ser ultrapassado pelo Alvinegro nas duas rodadas finais. O líder RB Bragantino já tem 18 pontos e não tem chances ser superado pelo Timão.

Em caso de empate ou derrota da Inter de Limeira no jogo do meio de semana, o Corinthians terá de vencer os seus jogos contra Santo André e Água Santa. Além disso, precisa torcer por tropeços da Inter de Limeira e Mirassol, concorrentes direto pela vaga.

Isso porque as duas equipes têm 14 pontos somados, enquanto o Corinthians soma apenas 10. Caso Inter de Limeira e Mirassol vençam apenas um jogo, chegam aos 17. Como o Timão pode chegar apenas aos 16, existe a chance de acabar eliminado de forma antecipada no Estadual.

