Cristiano Ronaldo será investigado por gesto obsceno

O atacante Cristiano Ronaldo será investigado pelo Comitê Disciplinar da Liga Saudita. A acusação é um gesto obsceno feito pelo atleta do Al Nassr em provocação à torcida do Al-Shabab, no último domingo.

O jornal “Asharq Al-Awsat” foi o primeiro a informar. De acordo com a imprensa local, Ronaldo ficou irritado com a torcida adversária que gritava o nome de Lionel Messi em sua direção.

No entanto, a provocação de Ronaldo foi, inicialmente, com a mão em concha atrás dos ouvidos. Em seguida, ele gesticulou com os braços em direção à região pélvica.

LEIA TAMBÉM: Cristiano Ronaldo chama atenção ao postar foto com o filho na academia

A transmissão oficial da partida não mostrou o movimento. No entanto, imagens que circulam nas redes sociais mostram a situação. Aliás, foi falado pelos torcedores que Cristiano causou com o gesto “ressentimento entre muitos torcedores e assistentes”.

A decisão será divulgada em breve. Aliás, essa não é a primeira vez que Cristiano Ronaldo se envolve em uma polêmica na temporada. No início do mês, no jogo contra o Al-Hilal, o jogador pegou um cachecol jogado por um torcedor rival, colocou dentro do short e depois jogou no chão.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.