Daniel Alves é removido das ‘lendas’ do Barcelona

Daniel Alves foi retirado das lendas do Barcelona no site oficial do clube após a condenação a quatro anos e meio de prisão por estupro na Espanha. Desde que deixou a equipe pela segunda vez, em 2022, o brasileiro estava em uma página de outros jogadores que vestiram a camisa e fizeram história no time catalão.

De acordo com informações do ‘Uol’, a decisão sobre remover o brasileiro já era um debate no clube desde janeiro do ano passado, quando Alves foi preso provisoriamente, acusado de agressão sexual por uma mulher de 23 anos na boate Sutton, em Barcelona. Dessa maneira, a lembrança do brasileiro não está mais presente no site do clube desde a última quinta-feira (22).

O Barça esperou o julgamento para tomar uma decisão e o nome do brasileiro acabou sendo removido horas depois do anúncio da condenação de 4 anos e 6 meses, pelo Tribunal Superior de Justiça da Catalunha, na úlitma quinta-feira (22).

No site do Barcelona, as “lendas” são listadas de acordo com a data em que saíram do clube, com os mais recentes aparecendo no topo da página. Por isso, Jordi Alba e Sergio Busquets, que saíram no final da última temporada, são os primeiros. Daniel Alves estava entre Gerard Piqué (que se aposentou em novembro de 2022) e Lionel Messi, que deixou o clube em agosto de 2021.

Resposta de Tite sobre Daniel Alves recebe muitas críticas

Referência a Daniel Alves no Museu do Barcelona

Apesar de ter o nome retirado no site, a referência a Daniel Alves no museu oficial do clube, no Camp Nou, vai permanecer.

“O museu não tinha nenhuma referência individual a ele: nenhuma camiseta, chuteira ou foto em que ele aparecesse sozinho. Por isso, não foi necessário ter esse debate”, disse o diretor do Museu do FC Barcelona, Jordi Penas, em entrevista ao ‘Uol’.

“Ele continuará aparecendo nas fotos do time campeão da Champions League de Berlim (2015), por exemplo. Porque ele era parte da equipe e não faz sentido, e nem é possível, retirá-lo da foto”, completou o diretor.





Imagem de Daniel Alves retirada do Museu do Bahia

Por outro lado, o Museu do Bahia, no Brasil, optou em retirar uma imagem de Daniel Alves da lista de jogadores históricos do clube. Além disso, uma estátua do jogador em Juazeiro teve a cabeça tapada e por moradores da cidade.

