Jogadores protagonizam ‘chute duplo’ no Japão, à lá ‘Super Campeões’

Na terceira divisão do futebol japonês, dois jogadores do SC Sagamihara protagonizaram um lance raro e que chamou a atenção dos apaixonados por animes. O lateral Ko Watahiki e o atacante Takumu Fujinuma chutaram a bola ao mesmo tempo e marcaram, juntos, no gol que deu a vitória à equipe, contra o Giravanz Kitakyushu, neste domingo (25). Uma jogada bem semelhante ao desenho nipônico ‘Capitão Tsubasa’, que ficou popularmente conhecido no Brasil como ‘Super Campeões’.

Apesar dos dois atletas terem encostado na bola ao mesmo tempo durante a finalização, a arbitragem decidiu validar o gol para o lateral Ko Watahiki. O lance aconteceu aos 34 minutos do segundo tempo, durante uma cobrança de lateral. Após uma cabeçada em direção ao travessão, ambos pegaram o rebote e abriram o placar.

O mangá “Captain Tsubasa”, traduzido para “Super Campeões” no Brasil, e que deu origem ao anime de mesmo nome, que conquistou uma legião de fãs na época da extinta Rede Manchete. A obra japonesa conta a trajetória do camisa 10 fictício Oliver Tsubasa. Além disso, a animação apresentava jogadas diferentes no universo do futebol

O “chute duplo” aparece com destaque na produção “Captain Tsubasa” (no Brasil, “Super Campeões”), quando Tsubasa e Kojiro Hyuga fazem um gol juntos.

Inspiração na vida real

Durante a trajetória, o protagonista veio ao Brasil para atuar no “Brancos”, time que representava o São Paulo. O motivo para o enredo chegar em solo verde e amarelo é que a vida de Oliver foi baseada em uma história real, de um jogador que atuou no Tricolor Paulista: o japonês Musashi Mizushima.

Por fim, vale destacar que Mizushima só jogou uma partida pela equipe profissional do São Paulo, mas chegou a ser capitão nas categorias de base. Emprestado para outros clubes em algumas temporadas, o jogador manteve contrato com o Tricolor de 1979 a 1988.

