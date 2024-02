Marcílio Dias x Vasco: onde assistir, arbitragem e escalações

Está chegando a hora da estreia do Vasco na Copa do Brasil 2024. Será nesta terça (27), às 21h30 (de Brasília), diante do Marcílio Dias-SC, no estádio Hercílio Luz, em Itajaí, litoral catarinense.

Onde assistir

O jogo será transmitido pelo SporTV e pelo Premiere no sistema Pay-per-view.

Como chega o Marcílio Dias

O time catarinense vem muito bem na temporada. Sendo, inclusive, o segundo colocado do seu estadual e já classificado para as quartas. São seis vitórias, dois empates e duas derrotas na competição até o momento.

Uma ausência certa para o jogo contra o Vasco é do zagueiro Sílvio. Titular absoluto da equipe, o defensor de 35 anos está suspenso na Copa do Brasil por expulsão ainda no ano passado.

Foi no duelo entre Sergipe e Botafogo, pela primeira fase da edição de 2023. Ele, que defendia o time sergipano à época, foi expulso ao fim do jogo e ainda pegou três partidas de gancho.

Como chega o Vasco

O Vasco vem com um grande desfalque para o jogo de terça. Dimitri Payet está com quadro gripal e sequer viajou para Santa Catarina. Além dele, Rayan está com conjuntivite e também não foi relacionado.

O lateral-direito Paulo Henrique, porém, está de volta ao time após cumprir suspensão contra o Volta Redonda, pela décima rodada da Taça Guanabara. Assim, a tendência é que o lateral volte aos titulares.

Além dele, Rojas, Adson, e Rossi devem ser testados começando o jogo. O paraguaio entra no lugar de João Victor, que deve começar no banco. Já o Búfalo ganha a vaga do contestado David.

Lembrando que a partida não terá, no entanto, o auxílio do VAR. Quanto às regras da competição, nesta primeira fase o empate favorece a equipe visitante. Com isso, o Vasco só não passa de fase se perder o jogo.

As fases iniciais da Copa do Brasil, contudo, vêm sendo empecilho para o cruz-maltino. A equipe carioca foi eliminada na segunda fase em 2022 (diante do Juazeirense) e em 2023 (contra o ABC). Ambos os duelos foram nos pênaltis.

MARCÍLIO DIAS-SC X VASCO

Primeira fase da Copa do Brasil – jogo único

Data e horário: 27/02/2024, às 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio Doutor Hercílio Luz (Gigantão das Avenidas), em Itajaí, Santa Catarina (SC)

MARCÍLIO DIAS: Filipe; Victor Guilherme, Renan Dutra, Milani e Airton; Felipe Manoel, Araújo e Juninho Tardelli; Gustavo Poffo, Téssio e Wendel. Técnico: Waguinho Dias.

VASCO: Léo Jardim; Paulo Henrique, Rojas, Medel, Léo e Lucas Piton; Zé Gabriel e Galdames; Adson, Rossi e Vegetti. Técnico: Ramón Díaz

Árbitro: Anderson Daronco (FIFA)

Assistentes: Mauricio Coelho Silva Penna e Michael Stanislau

