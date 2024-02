Rossi alcança marca especial e bate recorde de Diego Alves pelo Flamengo

Com o triunfo por 2 a 0 sobre o Fluminense, o Flamengo está bem próximo de garantir o título da Taça Guanabara. Em campo, o momento do sistema rubro-negro tem chamado a atenção. Nesse sentido, Rossi tornou-se goleiro rubro-negro com mais minutos sem ser vazado no século 21 em partidas válidas por competições oficiais.

Dessa forma, alcançou a marca de 695 minutos sem sofrer gols e bateu o recorde de Diego Alves. Entre maio e junho de 2018, o arqueiro sustentou uma invencibilidade de 618 minutos.

A última vez em que o argentino teve sua rede balançada em jogos oficiais foi na rodada final do Campeonato Brasileiro de 2023. Na ocasião, Luciano marcou o único gol do triunfo do São Paulo sobre o Flamengo em dezembro, no Morumbi.

No clássico do último domingo (25), Thiago Santos chegou a marcar, porém o árbitro assinalou irregularidade no lance após consulta ao VAR. Por outro lado, Rossi seria recordista da mesma forma porque o lance irregular aconteceu aos 17 minutos do primeiro tempo, quando o argentino já somava 622 de invencibilidade.

Principal recordista

O recorde de mais minutos sem sofrer gols pelo Flamengo pertence a Cantarele, com 959 minutos. Algo que aconteceu entre novembro de 1978 e fevereiro de 1979. Para superar o recorde, Rossi precisa de mais 310 minutos – quase quatro partidas completas.

Os comandados de Tite somam 24 pontos e seguem na liderança da Taça Guanabara. Se vencer ou empatar com o Madureira no próximo sábado (2), o Flamengo será campeão do primeiro turno e levará vantagem nas semifinais.

