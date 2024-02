Léo Pereira diz que boa fase no Flamengo pode levá-lo à Seleção Brasileira

Destaque do Flamengo em 2024, o zagueiro Léo Pereira vive uma ansiedade. Às vésperas da primeira convocação do técnico Dorival Jr na Seleção Brasileira, o defensor afirmou que espera ser lembrado por seu ex-comandante.

“Eu acho que estou fazendo um bom início de ano. Eu estou focado aqui no Flamengo e com certeza se vier (a convocação) ficarei muito feliz, mas meu foco é no Flamengo. Fazendo as coisas bem feitas aqui, todo mundo vai estar vendo. Confesso, estou ansioso… Está rolando um comentário aí que talvez venha essa convocação, mas isso eu deixo para o Dorival agora. Ainda não veio a ligação, mas espero que ele possa me ligar (risos)”, disse o camisa 4 em entrevista ao “Canal Goat”.

Léo Pereira analisou o começo de temporada do Flamengo, que segue invicto e levou somente um gol em jogos oficiais. O zagueiro disse que a pré-temporada foi importante para este início e ressaltou a importância do trabalho bem feito.

“Foi muito importante para a gente se conhecer cada vez mais, se entrosar realmente. Estamos colhendo os frutos agora. Com certeza o sistema defensivo nosso não é só os zagueiros e o goleiro, começa lá na frente com o Pedro, Arrascaeta, Gabi… Todos os jogadores são fundamentais para que tenhamos esses números. A gente vem se tornando uma equipe cada vez mais sólida, tanto no ataque quanto na defesa. Era um ponto que trazia talvez um pouco de preocupação no ano passado, mas com certeza esse começo de ano foi muito importante. A partir do momento que a gente não sofre gols, a gente fica muito mais perto da vitória e muito mais perto de alcançar gols lá no ataque.”

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.