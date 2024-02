Ferreirinha vê pressão aumentar por primeiro gol no São Paulo

Um dos principais reforços do São Paulo para a temporada, Ferreirinha ainda não conseguiu engrenar de vez no clube. Apesar de ter começado 2024 com um título (Supercopa Rei do Brasil), o atacante segue na busca por uma partida memorável pelo Tricolor e principalmente pelo seu primeiro gol.

Até aqui, foram dez partidas, sendo quatro como titular, com 450 minutos disputados. O peso aumenta após ele chegar ao Morumbis com bons números no ano passado. Afinal, com a camisa do Grêmio, marcou sete gols em 2023, com outras seis assistências. Tudo isso em 40 jogos disputados.

A pressão de balançar as redes ficou nítida no duelo contra o Guarani, no último domingo (25), em Campinas. Afinal, Ferreirinha perdeu ao menos quatro grandes chances no primeiro tempo. A melhor delas em uma que a bola passou rente à trave. No segundo tempo, deu lugar para Wellington Rato.

“Ferreira está nesta vontade de ajudar com gols e talvez traga uma responsabilidade que pode atrapalhar. Essa é uma conversa que temos sempre, o gol vai sair de uma maneira natural. Quanto menos ele se cobrar e só trabalhar, o gol vai sair”, disse Carpini, após o duelo contra o Guarani.

Assim, com os retornos de Lucas e Wellington Rato, que voltaram a jogar na segunda etapa da partida contra o Guarani, a tendência é de que Erick e Ferreira voltem ao banco de reservas. O São Paulo encara a Inter de Limeira nesta quarta-feira (28), às 21h35, em Brasília, em jogo atrasado da quinta rodada do Paulistão.

