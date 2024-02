ASA x Internacional: onde assistir, escalações e arbitragem

Asa e Internacional se enfrentam nesta quarta-feira (28), às 20 horas, pela primeira fase da Copa do Brasil. A partida acontece em Arapiraca (AL) e o time da casa precisa vencer para alcançar a classificação. O vencedor do embate enfrenta quem se classificar no confronto entre Itabuna-BA e Nova Iguaçu-RJ, que acontece na mesma data.

Onde assistir

O streaming Amazon Prime transmite o jogo

Como chega o ASA

O Fantasma começou mal a temporada, com a eliminação na fase preliminar da Copa do Nordeste. Sendo assim, Leandro Sena deixou o comando técnico, dando lugar a Rodrigo Fonseca. A partir daí o ASA subiu de produção e, desse modo, está na vice-liderança do Campeonato Alagoano. Na sua última partida, todavia, empatou com o Murici por 2 a 2, em Arapiraca.

Para o duelo contra o Colorado, o treinador não poderá contar com o volante Allef nem com o atacante Junior Viçosa, que estão entregues ao departamento médico. Por outro lado, Anderson Feijão e Caxito podem ser as novidades.

Como chega o Internacional

O Colorado vem empolgado após a vitória no último minuto no Gre-Nal, por 3 a 2, no Beira-Rio. O resultado deu ao Inter a sexta vitória consecutiva e a garantia da primeira posição na fase de grupos do Campeonato Gaúcho.

Para a estreia na Copa do Brasil, entretanto, o técnico Eduardo Coudet pode perder Enner Valencia. O atacante viajou, mas está com dores no tornozelo direito e virou dúvida. Caso ele não possa atuar, Alario deve iniciar a partida. Os goleiros Ivan e Rochet, o meia Campanharo e o zagueiro Mercado, por fim, são os desfalques.

ASA X INTERNACIONAL

Primeira fase da Copa do Brasil

Data e Horário: 28/2/2024, 20h (de Brasília)

Local: Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)

ASA: Bruno; Rômulo, Roni Lobo e Benné; Paulino, Colina, Wescley, Didira e Gabriel; Keliton e Flávio Souza. Técnico: Rodrigo Fonseca.

INTERNACIONAL: Anthoni; Bustos, Vitão, Robert Renan (Mercado) e Renê; Aránguiz, Mauricio, Bruno Henrique e Wanderson; Alan Patrick e Enner Valencia. Técnico: Eduardo Coudet.

Árbitro: Braulio Machado

Auxiliares: Henrique Ribeiro e Thiaggo Labes

