Haaland comemora cinco gols pelo City e dá recado: ‘Estou voltando ao meu melhor’

Erling Haaland surpreendeu o mundo mais uma vez na última terça-feira (27), quando anotou cinco gols na goleada do Manchester City sobre o Luton Town, fora de casa, por 6 a 2, em jogo válido pela Copa da Inglaterra. Foi o oitavo jogo consecutivo do atacante norueguês após se recuperar de uma lesão no pé, que o tirou de ação por 12 jogos, entre dezembro e janeiro. Inclusive, ele ficou fora do Mundial de Clubes da Fifa, quando os Citizens enfrentaram o Fluminense na final e golearam por 4 a 0.

Agora, 100% recuperado do problema, Haaland afirma que está voltando ao seu mais alto nível. E os números confirmam: foi o oitavo gol do jogador desde que voltou a jogar.

“Estou entrando em forma e estou voltando ao meu melhor, finalmente. Estou me sentindo bem, é um sentimento maravilhoso. Estamos chegando perto do nosso pico. Estamos chegando. São tempos animadores pela frente. Estamos prontos para atacar”, declarou.

Os quatro primeiros gols marcados por Haaland sobre o Luton tiveram assistência de Kevin De Bruyne (o quinto foi com passe do português Bernardo Silva). Dessa forma, o centroavante elogiou o meia belga e exaltou a parceria entre ambos.

Atacante tem números expressivos na temporada

“É uma conexão muito boa. Acho que ambos sabemos o que queremos um do outro. Nos olhamos constantemente durante o jogo. Clica legal. Ele é inteligente, e eu gosto de jogar com caras espertos. É claro que ele tem uma influência massiva. Olha só o que ele faz”.

Apesar de ter ficado mais de um mês longe dos gramados, Haaland exibe números incríveis na atual temporada. Agora, são 27 gols e seis assistências em 30 partidas pelo City na atual temporada. Ele é o artilheiro da Premier League (17) e da Liga dos Campeões (5) – na competição continental, está empatado com mais quatro jogadores.

Haaland é recordista de gols em um jogo do City na Copa da Inglaterra

O feito diante do Luton Town colocou Haaland como o recordista de gols em um único jogo do Manchester City na Copa da Inglaterra. Assim, ele igualou Frank Roberts, que alcançou a marca há quase 100 anos, mais precisamente em fevereiro de 1926, em uma goleada sobre o Crystal Palace por 11 a 4, e Bobby Marshall, que também anotou cinco vezes na goleada por 10 a 1 sobre o Swindon Town, em janeiro de 1930.

Autor do sexto gol sobre o Luton Town, o meia Kovacic rasgou elogios ao atacante norueguês. O croata exaltou a capacidade do companheiro em balançar as redes.

“Incrível. Cinco gols em um só jogo é inacreditável. A mentalidade dele é fazer gols e continuar lutando. Hoje o jogo dele foi sensacional em todos os sentidos, não só nos gols.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.