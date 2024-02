Fluminense x Botafogo: saiba como comprar ingresso

A venda de ingressos para partida entre Fluminense e Botafogo está perto de começar. Afinal, os times se enfrentam no próximo domingo (03/03), às 16h (Horário de Brasília), no Maracanã, pela última rodada da Taça Guanabara.

O Fluminense é o mandante do clássico e já disponibilizou as informações. A venda de ingressos para os sócios tricolores inicia nesta quarta-feira (28/02), às 14h. No entanto, os torcedores alvinegros só podem comprar entradas a partir de quinta-feira (29/02). A compra nas bilheterias começa na sexta-feira (01/03).





LEIA MAIS: Abel Braga celebra museu do Fluminense: ‘Vai eternizar gerações’

Fluminense x Botafogo

O Fluminense é o segundo colocado do Campeonato Carioca, mas tem chances mínimas de título da Taça Guanabara. O Botafogo, por outro lado, está na quinta posição da tabela e corre risco de não se classificar para as semifinais do Estadual. Portanto, uma vitória no clássico é fundamental para as pretensões do Glorioso.

Os torcedores de Fluminense e Botafogo devem comprar ingressos no site do “Futebol Card” e precisam entrar com E-Ticket, sem precisar retirar nas bilheterias. Esta informação não vale para os sócios tricolores, que podem acessar ao Maracanã com as respectivas carteirinhas.

Valores dos ingressos

SETOR SUL (TORCIDA DO FLUMINENSE)

– Arquiba 100% / Arquiba Família / Maraca+ / Maraca+ Família / Pacote Futebol – R$ 0

– Arquiba 60% / Pacote Jogos – R$ 40

– Guerreiro – R$ 80

– Leste Raiz – R$ 100

– Inteira – R$ 100

– Meia-entrada – R$ 50

SETOR LESTE INFERIOR (TORCIDA MISTA)

– Arquiba 100% / Arquiba Família / Maraca+ / Maraca+ Família / Pacote Futebol – R$ 0

– Leste Raiz – R$ 0

– Arquiba 60% / Pacote Jogos – R$ 36

– Guerreiro – R$ 72

– Inteira – R$ 90

– Meia-entrada – R$ 45

– Sócios do Botafogo – R$ 36

SETOR OESTE (TORCIDA MISTA)

– Arquiba 100% / Arquiba Família / Maraca+ / Maraca+ Família / Pacote Futebol – R$ 0

– Arquiba 60% / Pacote Jogos – R$ 48

– Guerreiro – R$ 96

– Leste Raiz – R$ 120

– Inteira – R$ 120

– Meia-entrada – R$ 60

– Sócios do Botafogo – R$ 48

SETOR MARACANÃ MAIS (TORCIDA MISTA)

– Maraca+ / Maraca+ Família – R$ 0

– Arquiba 100% / Arquiba Família / Arquiba 60% / Guerreiro / Leste Raiz / Pacote Futebol / Pacote Jogos – R$ 500

– Inteira – R$ 500

– Meia-entrada – R$ 287,50