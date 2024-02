Portuguesa x Palmeiras, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 18h

Quarta-feira (28/2) de clássico no Paulistão: Portuguesa x São Paulo, às 19h30 (de Brasília), no Canindé. A Lusa vive um uma situação curiosa. Com sete pontos, está muito próxima da zona de rebaixamento. Mas está sem segundo lugar no Grupo A e, se vencer, não somente acaba com risco de queda como ainda estará classificada para as quartas de final. Já o Palmeiras está numa boa. Tem 21 pontos no Grupo B. É o líder já garantido nas quartas com a vantagem de jogar em casa. Uma vitória o recoloca na liderança geral.

Este clássico, que será o primeiro de Abel Ferreira enfrentando a Lusa tem a cobertura-raiz da Voz do Esporte. A transmissão começa às 18h, com um esquenta que conta com o premiado Cesar Tavares no comando e, com a bola rolando, na narração.