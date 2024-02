Botafogo definido com Danilo Barbosa e Tchê Tchê contra Aurora, no Niltão

O Botafogo está escalado para enfrentar o Aurora a partir das 21h30 desta quarta-feira (28/2), no Estádio Nilton Santos, pelo duelo de volta da segunda fase preliminar da Libertadores-2024.

O técnico interino Fabio Matias manda a campo a seguinte formação: Gatito Fernández; Damián Suárez, Lucas Halter, Alexander Barboza e Hugo; Danilo Barbosa, Tchê Tchê e Eduardo; Júnior Santos, Savarino e Tiquinho Soares.

O volante Marlon Freitas é a baixa de última hora no time. Ele foi cortado da lista de relacionados em razão da morte de um familiar. Igo Gabriel, Bastos, Mateo Ponte, Marçal, Diego Hernández, Kauê, Kayque, Newton, Gregore, Emerson Urso, Janderson e Matheus Nascimento são as opções no banco de reservas.

Os desfalques por motivo de problemas físicos são Patrick de Paula, Rafael, John, Jeffinho, Jacob Montes, Luiz Henrique e Pablo.

Após o empate por 1 a 1 na Bolívia, o Botafogo precisa vencer para chegar à terceira fase da competição continental. O adversário será o Red Bull Bragantino.

