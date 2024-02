De La Cruz analisa pressão do Flamengo e elogia torcida: ‘É lindo’

De La Cruz mal chegou ao Rio de Janeiro, mas já sabe da responsabilidade que é jogar no Flamengo. O meio-campista, por outro lado, já está acostumado com cobrança e acredita que esta pressão do clube é positiva, pois atrai uma mentalidade vencedora para dentro de campo.

“A responsabilidade em um time como Flamengo é muita. E a pressão que te exige ganhar, ganhar e ganhar é boa. Internamente, te faz tirar seu melhor para ganhar os jogos e assim vamos tendo uma mentalidade vencedora, que vem desde fora. A torcida com o jogador e o jogador com a torcida. Assim, se torna um grande vínculo”, disse De La Cruz para Fla TV.

Carinho da Nação

Em seguida, De La Cruz comentou sobre o amor e a paixão que tem recebido da torcida rubro-negra. O uruguaio já jogou em estados diferentes neste Campeonato Carioca e se impressionou com carinho dos flamenguistas ao redor do Brasil.

“Estava lotado em todos os lado. É lindo, muito lindo. Afinal, quando vamos para diferentes lugares, as pessoas que não podem ir ao Rio nos fazem sentir muito carinho. Isso é muito bom. A torcida espera que a gente devolva tudo que eles estão nos dando”, afirmou De La Cruz.

Reforço do Flamengo

De La Cruz é um dos reforços do Flamengo para 2024. O meio-campista estava no River Plate desde 2017 e custou R$ 77,7 milhões aos cofres rubro-negros. O uruguaio vem atuando como titular neste começo de temporada e tem protagonizado boas atuações no Campeonato Carioca.

Aliás, o Flamengo entra em campo no próximo sábado (02/03), diante do Madureira, às 16h (Horário de Brasília), no Maracanã, pelo Campeonato Carioca. O time precisa apenas de um empate para se sagrar campeão da Taça Guanabara.

