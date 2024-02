Vasco anuncia oficialmente a renovação de Lucas Piton

Confirmou! O Vasco anunciou oficialmente a renovação contratual de Lucas Piton nesta quinta-feira (29). O clube já havia publicado a extensão do vínculo anteriormente no Boletim Informativo Diário (BID), da CBF. Situação que a torcida notou e divulgou antes mesmo do clube. O novo contrato do lateral-esquerdo com o Cruz-Maltino passa a valer até dezembro de 2028.

Tal movimentação do Gigante da Colina visa a se proteger do assédio da Europa no atleta. Isso porque desde a última temporada, Piton recebe sondagens de diversos clubes do Velho Continente, um deles sendo o Genoa, da Itália. Importante ressaltar que o Rossoblu também é administrado pela 777 Partners.

Este interesse de clubes europeus explica-se pelo destaque que o lateral-esquerdo apresenta desde a última temporada e segue na atual. Especificamente no Vasco, ele foi o líder em assistências em 2023, com sete passes para gol. Afinal, Piton tornou-se especialista em cruzamentos. Tanto que, de modo geral, ele foi segundo jogador com mais acertos no fundamento que disputaram a Série A, com 68. Atrás apenas de Raphael Veiga, segundo o ‘Sofascore’.

Outro fator que agrada aos europeus é a condição de dupla nacionalidade brasileira e italiana. Ele, aliás, esteve na lista de pré-convocação da Azzurra, em maio do ano passado. Contudo, já declarou que sua prioridade é defender a Seleção Brasileira. Além do passaporte italiano, que permite os clubes a não preencherem uma vaga de estrangeiro no elenco, a juventude é mais um diferencial. Isso porque o lateral-esquerdo recentemente completou apenas 23 anos.

Piton se sobressai pela frequência no Vasco

Outra valência de Piton no Cruz-Maltino é a sua grande participação. Na última temporada, ele atuou em 49 dos 53 jogos. Assim, foi a segunda peça mais utilizada no elenco. Apenas Gabriel Pec ficou a sua frente.

Especificamente na última edição do Campeonato Brasileiro, ele esteve em campo nas 37 das 38 rodadas possíveis. A única vez que foi ausência foi por conta de uma suspensão pelo terceiro cartão amarelo.

O lateral-esquerdo foi o segundo jogador mais participativo do elenco no torneio. Acima dele somente o goleiro Léo Jardim, que atuou em todas as partidas. O roteiro segue em 2024. Afinal, ele disputou nove dos 11 jogos oficiais desta temporada.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook