Real Madrid precisa definir futuro de 10 jogadores; veja

Enquanto o noticiário aponta para os jogadores que podem enriquecer o já estrelado time, como Mbappé e Alphonso Davies, o Real Madrid convive com um dilema. Isso porque pelo menos dez nomes ainda não têm permanência garantida no Santiago Bernabéu para a próxima temporada. Entre eles atletas históricos do clube, como Toni Kroos e Luka Modric, que estão em fim de contrato.

Há jogadores em fim de contrato que ainda não negociaram renovação. Por outro lado, também há os casos de jogadores emprestados pelo Real Madrid que podem voltar ao clube em 2024/25.

Kroos e Modric

Os casos mais emblemáticos são de Kroos e Modric. O alemão, de 34 anos, tem vínculo somente até junho. O Real está disposto a renovar, mas o atleta ainda não se decidiu sobre a permanência em Madri. No entanto, o camisa 8 anunciou recentemente o seu retorno à seleção da Alemanha para a disputa da Eurocopa, o que pode ser um indicativo da sua vontade de ficar.

Já o caso de Modric parece ser diferente. O meia, de 38 anos, é muito querido pelos jogadores e torcedores, mas perdeu protagonismo com Carlo Ancelotti, sendo reserva na maioria dos jogos. Todavia, na última rodada do Campeonato Espanhol, saiu do banco para dar a vitória por 1 a 0 sobre o Sevilla com um golaço. Também tem contrato até junho.

Nacho e Rafa Marín

Também com vínculo somente até junho, Nacho é cria da base do Real e ainda não decidiu se ficará no Santiago Bernabéu em 2024/25. Nesta temporada, ganhou protagonismo na equipe titular com as graves lesões de Militão e Alaba. Contudo, a recuperação física e clínica da dupla pode tirar espaço do experiente espanhol.

Já Rafa Marín está emprestado ao Alavés. Revelado pelo Real Madrid, o jovem zagueiro de 21 anos só deve ser aproveitado se Nacho não renovar contrato.

Lucas Vázquez

Tem a confiança de Carlo Ancelotti e é um dos coringas do time. Atualmente, é o reserva imediato de Carvajal na lateral direita e tem contrato se encerrando em junho. O Real pretende renovar o seu vínculo por mais uma temporada.

Fran García e Miguel Gutiérrez

Fran García foi recomprado nesta temporada pelo Real Madrid. A sua permanência está condicionada a alguns fatores. Se os Merengues acertarem a contratação de Davies, García poderia ficar sem espaço. É preciso saber, ainda, se Mendy vai renovar contrato. Caso o clube da capital espanhola escolha por Davies e Mendy, deve ser vendido para fazer caixa.

O caso de Miguel Gutiérrez é parecido. O lateral-esquerdo é destaque do Girona na temporada e pode ser recomprado por 8 milhões de euros. No entanto, o setor já conta com Mendy e Fran García, e pode ter ainda Davies. O Real pode exercer a opção de recompra para depois fazer caixa com a venda do jogador.

Arda Güler

Güler foi contratado nesta temporada, mas não engrenou, com poucos jogos. Seu comportamento fora de campo por conta das escassas oportunidades não caiu bem no Real Madrid. O jovem de 19 anos pode ser emprestado na próxima temporada para ganhar minutagem, além do mais terá mais concorrência com Endrick e a possível chegada de Mbappé.

Joselu

Chegou nesta temporada emprestado pelo Espanyol para ser alternativa no ataque após saída de Benzema. Tem cumprido sua função, é o segundo artilheiro do time em 2023/24, mas a chegada de reforços pode minar sua permanência no Santiago Bernabéu.

Kepa

O caso de Kepa deve ser o ‘mais fácil’ de ser resolvido. Isso porque o goleiro está emprestado pelo Chelsea até o fim da temporada e chegou para substituir Courtois, com grave lesão. Mesmo sem o belga, não emplacou e perdeu espaço para Lunin, que vem sendo destaque.

