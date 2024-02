Dorival Júnior faz sua primeira convocação na Seleção nesta sexta-feira

O técnico Dorival Júnior fará a sua primeira convocação na Seleção Brasileira nesta sexta-feira (1), às 13h. O treinador divulgará os nomes dos jogadores que defenderão o Brasil nos amistosos contra Inglaterra e Espanha. O primeiro jogo será no dia 23 de março, em Wembley, em Londres, enquanto o segundo será no Santiago Bernabéu, em Madrid, no dia 26.

Onde assistir

A “CBF TV” fará a transmissão da convocação no YouTube.

Quem deve acompanhar o treinador durante a convocação é Rodrigo Caetano, novo diretor de futebol da CBF.

Recentemente, Dorival Júnior falou sobre a convocação e, além disso, confirmou que tem uma pré-lista com cerca de 55 jogadores.

“Num primeiro momento, houve uma adaptação a um tipo de trabalho um pouco diferente daquilo que você desenvolve num clube. Num clube, você joga e vai para o campo no dia seguinte para começar as correções. Na CBF, o trabalho é muito mais de observações, organização, um direcionamento”, disse o treinador para a CBF TV.

“Temos uma relação com 50, 55 nomes de possíveis convocados, todos esses jogadores estão sendo observados, tanto nos campeonatos em andamento no Brasil como em jogos importantes fora do país”, completou.

A expectativa dos torcedores é que a lista oficial conte com mais jogadores que atuem no futebol brasileiro, em comparação com as convocações anteriores. De qualquer forma, Dorival deixa claro que a ideia é dar uma boa impressão nesses primeiros jogos.

Dorival Júnior, técnico da Seleção, acompanha Flamengo x Botafogo no Maracanã

“Talvez o nosso maior desafio aqui seja criar uma readaptação ou adaptação, e ela precisa ser rápida para que encontremos aquilo dentro do que imaginamos: a melhor equipe possível para esses dois amistosos iniciais (contra Inglaterra e Espanha). Assim, vamos tentar fazer o nosso melhor e já passar de início uma boa impressão para o nosso torcedor”, explicou.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook