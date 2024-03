Rafael se torna o primeiro goleiro do São Paulo pós-Ceni a ser convocado

O técnico Dorival Júnior convocou nesta sexta-feira (01), os 26 convocados para amistosos contra Inglaterra e Espanha no mês de março. Um dos nomes que chamaram a atenção na lista, foi a do goleiro Rafael. Um dos destaques do São Paulo nas conquistas da Copa do Brasil e da Supercopa, o arqueiro acabou sendo convocado pela primeira vez para defender a Seleção Brasileira principal e atingiu uma marca especial.

Afinal, ele se tornou o primeiro goleiro do São Paulo, pós Rogério Ceni, a acabar convocado pela Seleção Brasileira. Desde que o ídolo do Tricolor se aposentou, nenhum outro arqueiro conseguiu estar presente na lista final para defender o Brasil.

O goleiro, inclusive, se tornou um exemplo de Dorival para explicar as novidades na lista de convocados do Brasil. Segundo o treinador, Rafael e outros nomes como Beraldo, ex-São Paulo, mostraram durante este período de observção, que estão preparados para vestir a amarelinha.

“Até outro dia, o Beraldo era do São Paulo, vivendo questionamentos e hoje ele é titular do PSG e está no clube há apenas 45, 60 dias. O Rafael passou 32 partidas sem tomar gols ano passado. Então pegando cada um deles, não tenho dúvidas que são jogadores preparados para vestir a nossa camisa. E farão um papel bonito nestes dois jogos, não tenho dúvida disso”, disse Dorival, durante a coletiva.

Rafael é peça essencial no São Paulo

Por fim, Rafael vem se mostrando uma peça crucial para o São Paulo desde que chegou. Contratado no início de 2023, assumiu rapidamente a titularidade e acabou sendo peça importante em dois títulos conquistado pelo clube. Afinal, ele foi eleito o melhor goleiro da Copa do Brasil ano passado, onde também foi campeão. Além disso, se tornou o herói do Tricolor na Supercopa Rei do Brasil, onde defendeu dois pênaltis do Palmeiras na decisão.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.