Vasco recebe contato do Vitória por Maicon, mas jogador deve ficar

O zagueiro Maicon, do Vasco, recebeu contato do Vitória, que disputará a Série A do Brasileirão em 2024. Segundo apurou o Jogada10, o time baiano tem interesse na contratação do atleta de 35 anos.

O estafe do jogador confirmou a sondagem, mas afirmou que é ‘difícil’ que Maicon deixe o cruz-maltino por agora. O zagueiro, apesar de reserva, goza de prestígio junto ao elenco e torcida.

“Vitória quer o jogador, mas será muito difícil do Maicon sair agora do Vasco”, disse uma pessoa próxima ao atleta.

Maicon atuou em três partidas oficiais na temporada, sendo todas elas como titular. Ele jogou contra o Madureira (terceira rodada), Nova Iguaçu (quinta) e Botafogo (nona).

Nos amistosos de pré-temporada, no Uruguai, Maicon entrou no intervalo do jogo contra o San Lorenzo, atuando 45 minutos, e os 16 minutos finais do prélio contra o Deportivo Maldonado.

Desconfiança e titularidade

Maicon chegou em junho de 2023 sob muita desconfiança. A reta final de sua passagem pelo Santos – último clube a defender antes de chegar em São Januário – foi abaixo da crítica.

Mas, aos poucos, Maicon foi conquistando espaço no elenco. Líder nato, ele estreou com derrota para o Cruzeiro e ficou cinco jogos sem sequer entrar.

Depois, porém, foi acionado no fim do duelo contra o Atlético-MG, no Maracanã, vencido pelo Vasco, e conquistou a titularidade. Em 2023, foram 17 jogos, sendo 14 como titular. Tomou apenas três amarelos e ainda contribuiu com duas assistências.

