Chegou a hora? Flamengo pode ganhar primeiro título desde 2022

Após uma temporada sem títulos em 2023, o Flamengo pode, enfim, sair da fila neste sábado (02). Afinal, basta um empate contra o Madureira, no Maracanã, para sagrar-se campeão da Taça Guanabara. A bola vai rolar às 16h, pela última rodada da competição.

Inclusive, em caso de derrota, o Flamengo também pode ser campeão. Para isso, é necessário que Fluminense e Nova Iguaçu não tirem um saldo de gols “astronômico”. Vale lembrar: O Fla tem 24 pontos, contra 21 dos dois rivais. O Rubro-Negro soma 19 gols de saldo, contra oito do Fluminense e quatro da Laranja da Baixada. O Rubro-Negro, inclusive, sofreu apenas um gol na competição.

O G4 tem ainda o Vasco, com 19. Dessa forma, o Cruz-Maltino não pode ser campeão. A briga pelas primeiras posições tem ainda o Botafogo, com 17 pontos. O Madureira, por sua vez, aparece em oitavo, com 10 pontos. O Tricolor Suburbano não tem chances de classificação nem de rebaixamento, mas ainda luta por uma vaga do quinto ao oitavo lugar, que disputarão a Taça Rio.

Assim, o Flamengo já está garantido nas semifinais do Campeonato Carioca e espera a definição da Taça Guanabara para conhecer o seu adversário. A semi será disputada em dois jogos, com o primeiro (que enfrenta o quarto) e o segundo (que mede forças com o terceiro), com vantagem do empate na somatória dos resultados para o primeiro e o segundo.

Para esta partida contra o Madureira, o Flamengo não poderá contar com Gabigol, Wesley e Gerson, afinal, estão machucados. Já Léo Pereira, Everton Cebolinha e Ayrton Lucas serão poupados, mas ficam no banco de reservas. Dessa forma, o técnico Tite deve escalar o Rubro-Negro com Rossi, Varela, Fabrício Bruno, David Luiz e Viña; Erick Pulgar, De la Cruz e Arrascaeta; Luiz Araújo, Bruno Henrique e Pedro.

